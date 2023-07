Tallinn hakkab torustike planeerimisel rohkem arvestama suurvihmadega

"Paraku on ilmaolud ja sademete iseloom viimastel aastatel oluliselt muutunud. Täna projekteeritakse teistel alustel ja arvestades sademete iseloomu muutust. Torustikud ja pumplad kavandatakse ca veerandi võrra suurematele vooluhulkadele," ütles ameti linnakeskkonna ja taristu kavandamise osakonna tehnovõrkude kavandamise juht Kalle Pint oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

Tema sõnul on üks põhjus, miks teisipäevaõhtune vihm Reidi tee piirkonnas üleujutusi põhjustas, ka see, et sealsed torustikud on projekteeritud väiksemate normide alusel. Samuti sai vee ärajuhtimisel takistuseks restkaevude läbilaskevõime.

"Üleujutus tekkis, kuna tegemist oli Eesti jaoks ekstreemse ilmastikuoluga. /---/ Reidi tee sademeveekollektor ja pumpla töötasid tõrgeteta. Torustikes vesi mõnevõrra tõusis, kuid uputusi ei tekkinud. Probleem oli sõidutee pinnalt vee ärajuhtimisega, kus restkaevude kaudu ei jõudnud vesi nii ruttu ära voolata kui juurde sadas. Reidi tee valmis 2019 ja projekteeriti mõned aastad varem. Juhinduti sellel ajal kasutusel olnud standarditest ja praktikatest," selgitas Pint.

Pindi sõnul võib eeldada siiski, et suurte vihmadega tekib ka edaspidi tänavatel uputusi.

"Valingvihmade ja intensiivsete pikaajaliste vihmade puhul aeg ajalt tänavad üle ujutatakse. Üleujutused on siiski lokaalsed – sajab suhteliselt väikesel maa-alal," tõdes ta. "Arendame pidevalt sademeveesüsteeme lahkvoolseks ning mida rohkem suudame süsteeme rekonstrueerida seda kiiremini saame tugevate vihmasadude puhul vett tänavatelt ära juhtida."

Lahkveelise kanalisatsiooni rajamist nägi ühe lahendusena uputuste ärahoidmisel ka Tallinna Vesi. "Selliseid olukordi aitab edaspidi leevendada Kesklinna ja Põhja-Tallinna sademevee kanalisatsiooni ümberehitamine lahkvoolseks ja spetsiaalsete immutusalade rajamine. Neid tegevusi näeb ette ka järgmise 12 aasta Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, mis valmis tänavu koostöös Tallinna linnaga," ütles AS Tallinna Vesi pressiesindaja Marta-Magdaleen Kuningas kolmapäeval ERR-ile.

Ka Pint tõi esile erinevaid võimalusi vee kiiremaks minemasaamiseks tänavatelt: "Tänavatel uputuste vähendamiseks või ärahoidmiseks tuleb panustada sademevee kanalisatsiooni väljaehitamisele, viibe- ja kogumismahutite või alade ehitamisele, tänavaruumi ümberehitamisele nii, et sademeveel on ruumi sõidu- ja kõnniteedelt ära voolata puhverdusaladele. Tuleks mõelda ka selle peale, kuidas sademevett kinnistul käidelda. Sademevee torusid ei saa lõpmata suureks ehitada."

Tallinna esindaja ütles ka, et teisipäeval toimunud üleujutuse eest pole põhjust kedagi karistada.

Teisipäeva teises pooles sadas Tallinnas maha neli viiendikku kuunormist, mis põhjustas linnas mitmel pool üleujutusi, sh mõne aasta eest rajatud Reidi teel.