Tugev vihm põhjustas Tallinnas üleujutusi

"Viimase 24 tunniga ehk eile hommikust kuni täna hommikuni sadas Tallinnas Harku ilmavaatlusjaama andmeil maha 67,3 millimeetrit vihma," ütles keskkonnaagentuuri ilmavaatlusosakonna juhtivspetsialist Külli Loodla kolmapäeval ERR-ile.

Loodla lisas, et juulikuu keskmine sademete hulk Tallinnas on 82 millimeetrit, mis tähendab, et 24 tunniga sadas Tallinnas 82 protsenti kuunormist.

"See on ikka päris suur kogus," tunnistas ta.

Loodla sõnul hakkas Tallinnas teisipäeval vihma sadama kella ühe paiku päeval ning vihm kestis kella kolmeni öösel, mis tähendab, et nii suur sademete hulk tuli alla isegi lühema ajaga kui üks ööpäev.

Kõige tugevam oli vihm öösel kella 23 ja 24 vahel, kui tunniga sadas alla peaaegu 25 millimeetrit.

Loodla vahendatud andmete kohaselt olidki Eesti kõige tugevamad sajud teisipäeval Tallinnas.

Sünoptik Kairo Kiitsak jagas ka fotosid ja videoid üleujutustest Tallinnas mõne aasta eest rajatud Reidi teel, kus on ka varem üleujutusi olnud.

Põhja päästekeskus teatas, et öösel kell 1.49 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Tuukri tänava garaažis on palju vett, väravad on kukkunud garaaži peale ja autodega välja sõita ei saa. Päästjad eemaldasid väravad garaaži pealt. Kell 2.07 kutsuti päästjad sama garaaži Lüüsi tänava poole, sest vee tõttu olid garaaži väravad lukus ja autod ei saanud välja sõita. Päästjad lõikasid väravad lahti.

Küsimusele, kas sellise sademete hulga juures on normaalne, kui tänavatelt vesi piisavalt kiiresti ära ei voola ning tekivad üleujutused, vastas Loodla, et tema hinnangul ei tohiks kindlasti nii suuri uputusi tekkida.

ERR on küsinud kommentaari ka Tallinna linnavalitsuselt ja Tallinna Veelt, kuid ei ole veel nende vastuseid saanud.