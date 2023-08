Tallinn paigaldab kesklinna bussipeatustele murukatused

Tallinna Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Mathi Kivi ütles ERR-ile, et paviljonide katustele paigaldatakse Lõuna-Eestis kasvatatud kukeharjamatid.

"Kuna tegemist oli Tallinna kaasava eelarve Kesklinna linnaosa võiduideega, siis tulevad ka rohekatustega bussiootepaviljonid esialgu ainult kesklinna," selgitas Kivi.

Ühes matis on kokku viis kuni kaheksa kukeharja liiki. "Kukeharjamatt annab kohese efekti, aga lisaks on kukehari taimeliik, mis ei vaja niitmist, väetamist ega ka eraldi kastmist. Seega hooldusvajadus on minimaalne," lisas nõunik.

Rohekatuse paigaldamine Tallinna bussiootepaviljonile. Autor/allikas: Allan Aksiim/ERR

Samas on suvi läbi saamas ning mattide paigaldamine algas alles augustis.

Kivi selgitas, et enne paigaldamise algust läks palju aega sellele, et kokku leppida, kuidas ajutiselt vajalikes kohtades liikluskorraldus ümber teha ja ka läbirääkimistele ja paviljonide omanikega.

Tallinna linna bussiootepaviljone hooldab ettevõte JCDecaux.