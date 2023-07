Algaval nädalal selgub obstruktsiooni käigus esitatud eelnõude saatus

Kui seni on EKRE öelnud, et kavatseb sügisel obstruktsiooni jätkata ja mingeid järeleandmisi ei tehta, siis pühapäeval ütles riigikogu EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas, et läbirääkimised koalitsiooniga on võimalikud.

"Kui me mingite kompromisside peale välja läheme siis peab see ju olema kahepoolne. Mitte, et valitsus on jõuga läbi surunud eelnõud ja ütleb, et teie võtke nüüd tagasi. Siin õhus on ju täiesti mõttetu ja kahjulik automaks, vihakõne seadus, mida tahetakse teha - suukorvistada meie ühiskond. Need on kindlasti kompromissikohad, kus me saame arutada, et kui valitsus astub sammu tagasi, siis teeme seda ka meie," sõnas Põlluaas.

Riigikogu esimehe Lauri Hussari sõnul ootab riigikogu juhatus fraktsioonide seisukohti esmaspäevaks. "Ja pärast seda me otsustame, millal koguneb riigikogu juhatus, et langetada juba järgmised otsused, kuidas me selle protsessiga edasi liigume, mida ette võtta eelnõude ja arupärimistega ja kuidsa nende edasine menetlemine võiks kujuneda."

"Täna on veel vara öelda, mida fraktsioonid on pakkunud, aga kui see on olemas, siis saab riigikogu juhatus koguneda," sõnas Hussar.