Michal algatas Nordica kahjumi tõttu erikontrolli

"Erikontrolli algatamise ajendiks on tänane olukord, kus Nordica majandusnäitajad on muutunud väga lühikese aja vältel tugevalt negatiivseks," ütles Michal.

"Olukord lennundusturul on väga keeruline - hilinenud on liisitavad lennukid, millega Nordica pidi kliente teenindama, puudu on nii töötajatest kui tehnikast, lennukite hooldusajad on pikenenud, kasvanud on kõigi sisendite kulud. Kõik need asjaolud kokku on viinud Nordica majandustegevuse kahjumisse," ütles Nordica nõukogu esimees David O'Brock.

Esialgsetel andmetel oli Nordic Aviation Groupi ehk Nordica ja XFly konsolideeritud kuue kuu koondkäive 54,9 miljonit eurot ja kahjum 7,2 miljonit eurot.

Nordica otsustas, et toob ettevõtte kasumlikuks pööramiseks ettevõtet nõustama rahvusvahelise konsultatsioonifirma. O'Brocki sõnul on rahvusvahelise konsultatsiooniettevõttega sõlmitud lepingu pikkuseks kuni kuus kuud, seejuures vaadatakse selle käigus üle kogu ettevõtte tegevus ning kulude struktuur.

Nõukogu esimehe sõnul on kujunenud keerulise olukorra põhjuseks kõrvuti halbade väliste asjaolude kokkusattumisega ka eelmise aasta lõpus valitud liiga optimistlik laienemisstrateegia, mis omakorda on mõjutanud ettevõtte finantsolukorda.

Ettepanekuid ettevõtte tuleviku osas ootab Nordica konsultatsioonifirmalt septembri lõpuks. "Ootame nähtavaid tulemusi juba lähema paari kuu vaates, sh peavad ettevõtte rahavood olema püsivalt positiivsed," ütles David O'Brock.

Eelmisel nädalal esitas Nordic Aviation Groupi senine juhatuse esimees Jan Palmér nõukogule taotluse ametist lahkumiseks. Nõukogu rahuldas juhatuse esimehe tagasiastumispalve 26. juulil. Michal tegi Nordica nõukogule ülesandeks viia läbi erikontroll 27. juulil.

Ettevõtte uueks juhatuse esimeheks nimetas nõukogu ümberpööramistiimi konsultantide juhi Remco Althuisi, kes on varem töötanud juhtivatel ametikohtadel mh lennufirmades KLM, Etihad Airways ja Air Seychelles.

Eelmisel aastal teenis Nordic Aviation Group 1,51 miljonit eurot puhaskasumit ja ettevõtte müügitulu ulatus 90,6 miljoni euroni.

Palmeri ERR-il teisipäeva hommikul kommentaariks tabada ei õnnestunud.