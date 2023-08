Air Balticul pole kavas Nordicat osta

Air Balticu juht Martin Gauss on lootusrikas, et Eesti lennufirma Nordica, kelle Xfly lennukeid ka nemad rendivad, suudetakse uue professionaalse meeskonna juhtimisel taas kasumlikuks pöörata. Eesti rahvuslikku lennufirmat pole neil aga ka siis plaanis üles osta.

Sarnaselt Nordicaga maadleb ka Läti lennufirma koroona järel tekkinud varuosade tarneraskustega, kuid suudab oma lennud siiski ära teenindada.

"Nordica omandamine ei oleks praegu võimalik. Vastavalt Euroopa Liidu koroonaabi reeglitele ei tohi me teisi lennufirmasid praegu üles osta – see on üks selle abiga kaasnevaid piiranguid. Meie strateegia näeb selgelt ette, et me kasvatame end ainult Airbus A220-300 lennukite lisamisega. Järgmisel aastal on tulemas 50. lennuk, tellime lennukeid veel juurde. Me kavatseme minna järgmisel aastal börsile ja valmistume selleks," rääkis Gauss "Aktuaalsele kaamerale".

"Ka meil seisavad mitmed lennukid maas, sest nende jaoks vajalikke mootoreid pole piisavalt kiiresti tarnitud. Praegu on meie äriplaanis väga selgelt paigas, et me ei kasva mitte ülesostmiste teel, vaid täiendavate lennukite arvelt. Sedasi oleme me edukalt ka Eestis teinud ja jätkame seal hea meelega oma laienemist. Kuid ma ei näe vajadust selleks Eestis kedagi üles osta," lisas ta.