Siim Kallase 1000-eurose automaksu idee tõi kriitikalaine

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik märkis meediale saadetud avalduses, et Reformierakonna juhtpoliitikud on tavainimeste elust täielikult võõrandunud.

"Selles vaates on vast isegi aus, et Siim Kallas seda varjatagi ei püüa. Eestimaa inimesed ja ettevõtjad on tõsistes raskustes kiire hinnatõusu ja majanduslanguse tõttu, mida valitsuse maksutõusud veelgi hoogustavad. Tulla sellises olukorras rahvale moraali lugema ja inimesi hüsteerias süüdistama on aga haruldaselt küüniline," kirjutas Kiik.

"Inimväärne elu maapiirkondades ja igapäevane toimetulek ei tohi muutuda ainult jõukamate privileegiks. Teie jõukaid soosiv maksupoliitika ja täielik ükskõiksus majanduskriisiga tegelemisel paraku meid selleni viivad. Luban, et Keskerakond seisab valitsuse maksuhulluse vastu," lisas Kiik.

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu teatas, et Reformierakond on muutunud vasakpoolseks ja populistlikuks parteiks.

"Eestis on ka möödunud kvartalis majanduslangus. Majanduskasvu asemel tegeleb koalitsioon üha uute maksutõusudega, mis süvendavad majanduslangust ning suurendavad inflatsiooni," kirjutas Reinsalu. "See on tüüpiline vasakpoolne poliitika: maksustame nii inimesi kui kogu ühiskonna vaesemaks."

Reinsalu lisas, et häbiväärseks teeb sellise vasakpoolse jutu küünilisus, millega lubati enne valimisi makse mitte tõsta.

Reinsalu osutas, et ükski autoomanik ei küsi auto omamise tõttu mingit toetust, inimestele lihtsalt ei meeldi uus maks: "Auto kasutamises pole midagi taunimisväärset, mida otsekui pahet maksustada. Auto on suurel osal Eesti peredel ning see pole mingi luksus, vaid praktiline tarbeese, mis on ka paljudel peredel, kes tulevad vaevu ots-otsaga kokku."

"Lausa naeruväärselt kõlab Kallase vastandamine: autoomanikud versus teised ühiskonna grupid, kes peavad oma maksudest ülal pidama teedeehitust ja hoidu.

Tegelikkus on, et Eestis maksavad autoomanikud kütuseaktsiisi, mis on oluliselt suurem kui teedele minev raha," märkis Isamaa esimees.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees ja fraktsiooni juht Martin Helme ütles Postimehele, et Reformierakond on oma juurte juurde tagasi läinud.

"Vanad kommunistid ehitavad jälle kommunismi, kus on kahte sorti inimesed: need, kes valitsevad, ning need, kes söögu heinu," märkis Helme.

EKRE esimehe sõnul on Reformierakonnast kui tööka keskklassi valija parteist saanud selle täielik vastand.

"Ettekujutus, et auto on luksuskaup, on küüniline mõnitamine, sest ta ei ole luksuskaup, nagu elekter ei ole luksuskaup – kuigi [Reformierakonna esimees] Kaja Kallas arvab, et ka elekter on luksuskaup –, vaid on ikkagi moodsas maailmas vajalik asi," lõpetas Helme.

Koos Reformierakonnaga Kaja Kallase valitsusse kuuluvate erakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtidelt avalikke reaktsioone Siim Kallase ideele ei tulnud.

Reformierakonna fraktsiooni liige ja erakonna auesimees Siim Kallas kirjutas Eesti Päevalehes teisipäeval ilmunud arvamusloos, et autoomanike käest võiks julgelt kasseerida tunduvalt suuremaid summasid kui automaksu kehtestamise plaanides on, näiteks 1000 eurot sõiduki kohta aastas.

"Miljon sõidukit, tuhat eurot igalt, miljard eelarve tasakaalustamiseks, rahandusliku usaldusväärsuse taastamiseks," märkis Kallas. "Kui meie ühiskond hoiab, hambad ristis, kinni riigilt saadavatest hüvitistest, siis tuleb ka adekvaatselt riigi tuludesse panustada."

Rahandusministeeriumis valminud automaksu väljatöötamiskavatsuse järgi hakkaks sõiduki eest aastas küsitav maks sõltuma selle võimsusest, massist ja vanusest. Maksu hakkaks riik koguma järgmisest suvest. Näiteks 2017. aasta diiselmootoriga Škoda Octavia aastamaksuks võiks kujuneda 145 eurot.