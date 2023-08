Ravimiamet: homöopaatiliste "ravimite" apteegis keelamine muret ei lahenda

Homöopaatilised preparaadid ei ole ravimid, kuid neid saab osta apteegist ja mõnel juhul kasutavad inimesed neid hädade puhul, mis nõuaks kiiret arsti sekkumist ja tõelisi medikamente. Arstist riigikogu liige Karmen Joller on võtnud eesmärgiks, et selliste "ravimite" müük apteekides lõppeks, kuid ravimiameti hinnangul ei lahendaks see probleeme.

Postimees kirjutas sel nädalal juhtumist, kus ema ravis kolmeaastast oksendamisest vedelikupuuduses olevat last homöopaatiliste preparaatidega ja sai selleks nõuandeid sotsiaalmeediast, praeguseks on laps haiglaravil.

Ehkki homöopaatilised preparaadid ei ole ravimid, saab neid osta apteegist. Ravimiameti kvaliteedi hindamise büroo juhataja Laivi Saaremäel ütles ERR-ile, et ei näe selles probleemi, sest apteekides on müügil palju erinevaid meditsiiniseadmeid, abivahendeid, hügieenitarbeid, vitamiine/toidulisandeid ning isegi kosmeetikat.

"Seega ei saa eeldada, et kõik apteegis müüdav kaup on ravim. On tõsi, et homöopaatilised preparaadid on oma olemuselt ja käsitluselt ravimitest erinevad, kuid Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis reguleeritakse neid siiski sarnaselt ravimitele," lausus ta.

Seejuures ei saa apteegis müüa kõiki homöopaatilisi tooteid, vaid neil peab olema müügiluba. Saaremäel märkis, et kuna Eesti ei ole homöopaatiatraditsioonidega riik, on siin müügiluba taotlenud vähesed tootjad ja see on ainult 14 preparaadil.

Kirjeldatud vedelikupuuduses väikelapse juhtumi puhul kasutas ema tema sotsiaalmeediapostitusest lähtuvalt homöopaatilisi preparaate, millel ravimiameti esindaja sõnul Eestis müügiluba pole ning mille sisseveoks ja turustamiseks pole taotletud ka arsti või erialaseltsi luba.

Seega pidas Saaremäel tõenäoliseks, et need olid hangitud muul viisil, mitte apteegist ning lisapiirangute seadmine homoöpaatiliste preparaatide müügile apteekides tema sõnul seega probleemi ei lahenda.

Joller: homöopaatilisi preparaate ei peaks ravimiks nimetama

Perearst ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Karmen Joller leiab, et homöopaatilisi preparaate ei tohiks apteekides müüa ja kavatseb selle teema ka riigikogus käsile võtta. Joller märkis, et on selles küsimuses varasemalt ka ravimiametiga suhelnud ja saanud vastuse, et kuna homöopaatiatooted on Euroopa ravimiametis registreeritud, peavad nad justkui meilgi seda olema.

"Kuna ma pole ise jurist, siis ma ei tea, kuidas see täpselt seadusandlikult välja näeb, aga olen hakanud uurima, kas saab midagi muuta," lisas ta.

Jolleri sõnul on vale homöopaatilisi preparaate ravimiteks nimetada, sest nad ei ravi midagi ja sisaldavad heal juhul vaid mälestust mingist toimeainest. Kui õnnestub jõuda selleni, et neid enam Eesti apteekides ei müüdaks, oleks see aga vaid väike samm väärinfo vastu võitlemisel.

"Tegelikult on probleem oluliselt suurem," ütles arstist riigikogu liige, kes osales hiljuti USA-s põhjalikul väärinfoteemalisel koolitusel. "Väärinfo levikuga peab hästi palju süsteemsemalt tegema. Minul ja mu kaasamõtlejatel on erinevaid mõtteid, mida oleme asunud teoks tegema ja ühel hetkel räägime neist kindlasti ka avalikkusele, aga praegu on seda veel vara öelda."

Joller rääkis, et homöopaatia soovitajaid leidub ka arstide seas. Sellisel juhul peaks patsienti teavitama ka sellest, et tegu on mittetõenduspõhise ravimiga ning vahetama uksel sildi "Perearst" mõne muu, kohasema tiitli vastu.

Terviseamet selle üle järelevalvet ei tee, milliseid ideid arstid sotsiaalmeedias propageerivad. Ameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas märkis, et nemad saavad levitada tõenduspõhist infot ja teha selgitustööd ning pole vahet, kas selle käigus lükatakse ümber ebaravi propageeriva arsti või tavakodaniku postitus – igasugune inimeste tervist kahjustada võiv tegevus on väär ja sellele tuleb vajadusel tähelepanu juhtida.

"Inimese tervist võib kahjustada kas või see, kui ta viiakse eksiteele ja ta jääb seetõttu õigeaegselt tõenduspõhise ravita," lisas Kaas.

Kui reklaamitakse mingit uut imelist preparaati, mis ravib kõiki hädasid ühekorraga, soovitab terviseamet säilitada kriitilist meelt, ehkki Kaas möönis, et kui tõenduseta ravimeetodeid propageerivad arstid ise, võib kriitilise meele säilitamine raskeks osutuda.

Saksamaal on homöopaatia tavameditsiiniga läbi põimunud

Karmen Joller ütles, et homöopaatiapõhimõtteid mõnda teise valdkonda üle kandes ilmneb hästi nende jaburus ja tõi näite oma sõbrast, kes tegi nalja, et kavatseb luua homöopaatilise tanklaketi.

"Homöopaatia on tulnud Saksamaalt, kus see on läbi põimunud tavameditsiiniga ja homöopaatidel on ka mingi registreering, mis jätab mulje, et see on usaldusväärne asi. Riik doteerib seda ja seal oli diskussioon, et see ära lõpetada, aga kuhu nad on jõudnud, ma ei tea," tõdes Joller.

Ta lisas, et Saksamaa ongi homöopaatia teemas eestvedav riik ja Eesti saaks siin olla eeskujuks, öeldes, et see ei pea olema samal pulgal tavameditsiiniga, millel on uuringud taga ja tõestus olemas.

Apteegis on lisaks homöopaatilistele preparaatidele müügil teisigi tooteid, mille toimet pole üksüheselt kindlaks tehtud ja mille kohta adekvaatsed uuringud puuduvad. Joller tõi näiteks punase riisi kapslid ja märkis, et kui tegu oleks ravimiga, oleks ka selle nimi ravim, mitte toidulisand.

"Me ei nimeta ravimiks ühtki ainet, mille toime poleks tugevam kui usk. Positiivne mõtlemine ja hea sõna ravib ka päriselt - kui vanaema paneb teki peale ja ütleb, et palavik läheb hommikuks üle, on parem tunne, kui üksi piineldes, aga see võikski jääda vanaema pai tasemele. Miks peaks kulutama raha homöopaatilistele ravimitele – annetage raha koerte varjupaika, Ukraina sõduritele või mõnda muusse kohta, miks doteerime pettureid," ei mõistnud Joller.

Euroopa Liidu direktiivi ja Eesti ravimiseaduse järgi on homöopaatiline preparaat toode, mis on valmistatud vastavalt Euroopa ametlikele reeglitele homöopaatilistest lähteainetest ning sisaldab oma pakendil tähistust "Homöopaatiline preparaat".

Niisuguseid preparaate puudutavas informatsioonis, näiteks pakendil või pakendi infolehel, ei ole kirjas spetsiifilisi näidustusi. Ka ei ole homöopaatiliste toodete puhul pakendil või selle infolehel kirjas näidustusi.

Ravimiameti kinnitusel saab niisuguseid tooteid seega kergesti teistest ravimitest eristada ja neid tuleks kasutada vastava eriharidusega arsti järelevalve all.