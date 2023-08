Nigeri hunta tühistas sõjalised kokkulepped Prantsusmaaga

Nigeris hiljuti võimu haaranud sõjaväeline hunta tühistas neljapäeval sõjalised koostöölepped Prantsusmaaga. Sarnaselt eelmiste riigipööretega Burkina Fasos ja Malis süüdistavad mitmed kohalikud Prantsusmaad riigi siseasjadesse sekkumises. Samuti lõpetati Prantsuse uudiskanalite France 24 ja RFI edastamine.

Nigeris asub ligikaudu 1000 kuni 1500 Prantsuse sõdurit, kes aitasid seni võidelda islamistide vastu, kes püüavad Saheli piirkonda destabiliseerida. Lepetest loobumisest teatas hunta esindaja Amadou Abdramane Nigeri riigitelevisioonis. Abdramane lubas, et peatselt saadetakse ametlik teade ka Prantsusmaale.

Nii Nigeri piirkondlikud partnerid kui ka Prantsusmaa on peale riigipööret kehtestanud Nigeri suhtes ulatuslikud sanktsioonid. Nigeri hunta juht Abdourahamane Tiani lubas avalikult, et ei kavatse taganeda. Tiani oli enne riigipööret Nigeri presidendi kaardiväe ülem ning lasi riigipöörde käigus legitiimse presidendi vangistada.

Nigeri huntat on avalikult toetanud nii Mali kui ka Burkina Faso huntad. Abdourahamane Tiani sõnul haaras ta võimu riigi julgeoleku tagamiseks. Samas Reuters juhtis tähelepanu, et julgeolekuolukord riigis on aja jooksul paranenud ning rünnakute sagedus langenud. Lääne-Aafrika riike ühendav ECOWAS ähvardas pühapäeval Nigeris põhiseadusliku korra taastada ning kasutada selleks vajadusel sõjalist jõudu.

Nigeri seaduslik president palus rahvusvahelise üldsuse sekkumist

Nigeris riigipöördega kukutatud president Mohamed Bazoum kirjutas arvamusloo USA lehele The Washington Post, milles kutsus rahvusvahelist üldsust üles sekkuma taastamaks Nigeri põhiseaduslik kord. Bazoumi sõnul hoitakse teda praegu koos sadade teiste inimestega ebaõiglaselt vangistuses.