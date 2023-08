Ka Taani tugevdab koraani põletamiste tõttu piirkontrolli

Taani tugevdab piirkontrolli, et tagada siseriiklik julgeolek ja takistada soovimatutel isikutel riiki sisenemast, põhjuseks kartus, et pärast koraani põletamise juhtumeid on oodata kättemaksuks rünnakuid. Taani naaber Rootsi tegi sama otsuse mõni päev varem.

Taani võimud kardavad kättemaksurünnakuid peale seda, kui Taani ja Rootsi antiislamistidest aktivistid korraldasid mõlemas riigis avalikke koraani põletamisi, vahendas Reuters.

Sarnaseid aktsioone on toimunud viimastel kuudel mõlemas riigis ning selle on karmilt hukka mõistnud islamikogukonnad ja -riigid kogu maailmas. Islamiriigid on nõudnud koraani põletamise keelamist nii Rootsis kui ka Taanis.

"Võimud on tänaseks jõudnud seisukohale, et on vajalik hakata täpsemalt jälgima, kes siseneb Taani, et tegelda tekkinud riskidega," teatas Taani justiitsministeerium.

Taani politsei teatas, et kõik reisijad, ka need, kes saabuvad Schengeni riikidest, peavad Kopenhaageni lennujaama saabudes leppima rangema kontrolliga. Politseil on kavas reisijad kontrollida juhuvaliku alusel.

Kontroll puudutab ka näiteks Rootsist rongiga saabujaid, samuti lisatakse lõunapiirile Saksamaaga lisapatrulle.

Taanis kestab rangem piirkontroll esialgu 10. augustini.

Väike rühm Taani äärmusparempoolseid aktiviste on viimase nädala jooksul põletanud avalikult vähemalt kümme koraani ning on teatanud, et koraane kavatsetakse põletada ka kahel reedesel meeleavaldusel ning kolmel üritusel sel nädalavahetusel.

Nii Rootsi kui ka Taani valitsus on koraani põletamise hukka mõistnud ning on kaalumas uusi seadusi, millega seda keelustada. Mõlemas riigis on sellel plaanil aga kriitikuid, kelle sõnul oleks see vastuolus põhiseadusliku sõnavabadusega.