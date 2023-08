Ironman toob nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal kaasa liikluspiirangud

Piiratakse nii parkimist kui autoliiklust ning muudetakse ühistranspordi sõidugraafikuid.

Korraldajate hinnangul on liikluskorraldus erinevalt eelmistest aastatest palju inimsõbralikum. Tallinnas on olulistest tänavatest võistluste ajal kinni Paldiski maantee Haabersti viaduktist ja Astanguni.

Seekord on lahti Vääna-Jõesuu, mistõttu saab Rannamõisa tee ja Pärnu maantee kaudu linnast välja.

"Kuna meil võistluskeskus on seekord Rocca Al Mare ostukeskuse ees ja ujumine Harku järves, siis rattadistants ja jooksurada, ennekõike rattadistants on Harjumaa teedel, linna sisse me väga palju ei lähegi. Me tuleme Paldiski maanteel üle Haabersti silla ja poolteist kilomeetrit linna poole ja siis keerame tagasi. Nii et põhiliselt Paldiski maantee on osaliselt suletud, aga see on ka kõik, mis linna puudutab," rääkis Ironman Tallinn peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Jooksudistants kulgeb suures osas kergliiklusteedel. Joostakse Reidi teel, Pirita teel, Merivälja teel ja tagasi. Siis läheb rada Stroomi randa ja teises otsas teevad jooksjad tagasipöörde Rocca Al Mare kooli juures.

Rattasõit kulgeb osaliselt alates Harku järvest Tallinna ja osaliselt Harjumaa teedel. Rattadistantsil on Rannamõisa tee kogu ulatuses avatud, kaasaarvatud Keila-Joa ja Vääna-Jõesuu, mis eelmistel kordadel oli kinni. Keerulisem on olukord Hüüru ja Kiia elanikele, aga ka neile on liikumisvõimalused tagatud.