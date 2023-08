FT analüüs: Euroopa ettevõtted kaotasid Vene turul vähemalt 100 miljardit

Suurimad Euroopa ettevõtted on alates Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist Ukrainale kaotanud vähemalt 100 miljardit eurot, kirjutas Financial Times oma analüüsile tuginedes.

Leht võttis ette 600 Euroopa ettevõtte aruanded ning 2023. aasta raamatupidamisaruanded. Analüüsist selgus, et nendest ettevõtetest 176 on kajastanud varade allahindlusi, valuutakursiga seotud kulusid ja muid ühekordseid kulusid, mis olid seotud Venemaal paiknevate äride müügi, sulgemise või vähendamisega.

