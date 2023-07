Kreml pani Kadõrovi liitlase Danone'i Vene tütarfirma juhiks

Venemaa valitsus nimetas teisipäeval Danone'i ärijuhiks Tšetšeenia põllumajandusministri Jakub Zakrievi. Moskva võttis enda kontrolli alla ka õlletootja Carlsbergi Baltika tehased. Baltikat hakkab juhtima Putini kauaaegne tuttav Taimuraz Bollojev, vahendas Financial Times.

Zakriev on Ramzan Kadõrovi lähedane liitlane. Bollojev juhtis juba 1990. aastatel Baltikat ning on oligarhide Juri ja Mihhail Kovaltšuki äripartner. Vennad Kovaltšukid kuuluvad Putini lähiringi. Baltika peakorter asub Peterburis, samast linnast on pärit ka Kovaltšukid ja Putin.

"Riigistamised ja Danone'i varade üleandmine on eelmäng välisvarade edasisele jagamisele. Varad saavad režiimile lojaalsed inimesed," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele Financial Times.

Hiljutisel riigistamisel mängis võtmerolli Venemaa põllumajandusminister Dmitri Patrušev. Ta on Venemaa kõrgeima julgeolekuametniku Nikolai Patruševi poeg.

"Minister tahab paigutada sinna oma inimesed, et ettevõtet kontrolli alla võtta," ütles Danone'i riigistamisega kursis olev allikas.

Carnegie Keskuse teadur Aleksandra Prokopenko ütles, et Moskva suudab nüüd välismaalastelt varasid ära võtta ja annab need režiimile lojaalsetele inimestele.

Baltika on Venemaa juhtiv õlletootja, mis omab ligikaudu 30 protsenti turuosast. Carlsberg teatas juba märtsis, et plaanib oma Venemaa firma maha müüa. Selline müük aga eeldab, et Kreml annab tehingule heakskiidu.

Aprillis võttis Vene valitsus üle Soome energeetikaettevõtte Fortumi Venemaal asuvad varad. Fortum tahtis samuti Vene turult lahkuda ja võttis selleks pakkumisi.

Putin allkirjastas kevadel ka seadluse, mille kohaselt võib Venemaa võtta ajutiselt üle välismaist päritolu ettevõtete varasid. Kreml pole veel selgitanud, miks Venemaa riigistas Danone'i ja Carlsbergi varad.

"Keegi otsustas need varad enda kätte võtta. Need ettevõtted olid nii hästi juhitud, et sealt saab raha lihtsalt välja võtta ja midagi ei pea tegema," ütles üks asjaga kursis olev inimene.