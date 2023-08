Hispaania on silmitsi selle suve kolmanda kuumalainega – riigi lõunaosas Andaluusias, keskosas Castilla-La Manchas ja läänes Extremaduras anti esmaspäeval oranži taseme kuumahoiatus, sest õhutemperatuur võib tõusta 43 kraadini Celsiuse järgi.

Meteoroloogiateenistus Aemet märkis, et tegemist on tänavuse kolmanda kuumalainega Ibeeria poolsaarel, see peaks kestma neljapäevani.

Pühapäeval puhkes rannikulinna Cadizi lähedal maastikupõleng, mis saadi õnneks keskööks kontrolli alla, edastas tuletõrjeteenistus Infoca.

Teine tulekahju, mis on samuti kontrolli alla saadud, laastas laupäeval ja pühapäeval Huelva linna lähedal umbes 450 hektarit.

Kataloonias Prantsusmaa piiri lähedal võitlevad tuletõrjujad alates reedest veel ühe tulekahjuga, kuid kustutustöid raskendab tugev tuul.

Sel aastal on Hispaanias tulekahjudes hävinud kokku rohkem kui 70 000 hektari suurune ala. Mullu kogu aasta jooksul langes tuleroaks rohkem kui 300 000 hektarit.