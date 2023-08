Urmas Paet: vabad ühiskonnad võiksid olla välismajandussuhetes eelistatud

Eesti ettevõtted ja EAS on ikka otsinud Aasiasse uusi sihtturge, kus Eesti ettevõtjaid järjele aidata. Viimati kuulsin, et pilk on jäänud peale kommunistlikule autoritaarsele Vietnamile, mida EAS kirjeldab suisa nii, et "Kagu-Aasias virvendab Vietnami täht".

Selle kommunistliku režiimi asemel soovitaksin siiski pilgu pöörata vaba ühiskonnaga Taiwanile, mis jagab Euroopa Liiduga samu väärtusi. EL-i riikide ettevõtted on Taiwani suurimad investeerijad. 20 miljoni elanikuga Taiwan on EL-i 12. kaubanduspartner ning EL on Taiwanile neljas kaubanduspartner. Kaubavahetuse maht on üle 73 miljardi euro aastas. Taiwani on tehtud ELi ettevõtete investeeringuid 50 miljardi euro eest.

Muuseas näiteks Soome, Taani, Austria, Holland ekspordivad Taiwani rohkem kui sealt impordivad.

Peale kaubanduse tasub vaeva näha ka Taiwani Eesti-suunaliste investeeringutega. Sealsed ettevõtted on Euroopa Liidu riikidesse viimasel ajal teinud väga suuri investeeringuid.

Taiwanis on EL-i kaubandusesindus ning lisaks sellele on seal 16 EL-i liikmesriigi esindused.

Seega tuleks panustada õiguskindlusse ning demokraatlikku majanduspartnerisse, selle asemel, et pöörata pilk kommunistliku repressiivühiskonna Vietnami suunas.

Ka Hiina Rahvavabariigi hoiakud ei peaks Taiwaniga majandussuhete arendamist mõjutama. Hiina Rahvavabariigi ja Taiwani kaubavahetus on väga ulatuslik ning ka teiste Euroopa riikide majandussuhted Taiwaniga pole Hiina Rahvavabariigist mõjutatud, nagu eelpool nimetatud statistika kinnitab.

Ükskord võiks saabuda mõistmine, et poliitiline risk ettevõtlussuhetele on kõige väiksem demokraatlikes õigusriikides ning seda Taiwan koos Jaapani ning Lõuna-Koreaga Aasias on.

Urmas Paet

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees