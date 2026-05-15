Trump hoiatas pärast kohtumist Xiga Taiwani iseseisvuspüüdluste eest

USA president Donald Trump ja Hiina president Jinping Xi Pekingis.
USA president Donald Trump ja Hiina president Jinping Xi Pekingis. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS
USA president Donald Trump hoiatas reedel Taiwani ametliku iseseisvuse väljakuulutamise eest pärast seda, kui oli arutanud teemat Pekingis oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga.

"Me ei soovi sõdu ja kui jätaksite asjad nii, nagu need on, siis ma arvan, et Hiinale see sobib," ütles Trump intervjuus Fox Newsi ajakirjanikule Bret Baierile.

"Kuid me ei soovi olukorda, kus keegi teataks: "Kuulutame välja iseseisvuse, sest Ühendriigid toetavad meid"," lausus Trump.

Trump ütles ka, et ta pole otsustanud, kas minna edasi relvamüügiga Taiwanile.

USA on valmis müüma Taiwanile 14 miljardi eest relvi, kuid tehingule on vaja Trumpi heakskiitu.

Trump ütles pärast kohtumist Xi-ga, et nad rääkisid palju Taiwanist, kuid lisas, et tema hinnangul pole sel teemal tal Xi-ga vastuolu. Trump lisas samas, et ta ei lubanud seoses Taiwaniga Xi-le midagi.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS, Reuters

