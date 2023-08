Opositsioon peab kahe nädalaga teatama, millistest eelnõudest loobutakse

Riigikogu juhatus ja vanematekogu saatsid juba varem opositsioonierakondadele küsimused, saabunud vastused vaadati läbi, kuid nendega ei jäädud rahule ning seetõttu saadeti riigikogu fraktsioonidele uus kiri, ütles Hussar.

"Need (vastused) polnud päris need, mida me ootasime ja seetõttu otsustas riigikogu juhatus saata uuesti fraktsioonidele kirja, milles küsime selgeid seiskohti, millised arupärimised ja eelnõud on fraktsioonid nõus tagasi võtma, milliste puhul rahuldutakse kirjaliku vastusega ja milliste puhul on fraktsioonid kindlal seisukohal, et need on nii olulised küsimused, et neid tuleks arutada riigikogu suures saalis," lausus Hussar.

Opositsioon esitas kevadel juhatusele sadu arupärimisi ja eelnõusid ning kõigi nende menetlemine riigikogu suures saalis tähendaks, et parlamendi tavapärane töö oleks tugevalt häiritud ka sügisel.

Hussari sõnul on seni juhatusele esitatud 332 arupärimist ja 136 eelnõu. "See on hulk, mis ühel hetkel pärsib ka opositsiooni enda õigusi rääkida kaasa päevakajalistel teemadel," nentis ta.

Juhatus andis fraktsioonidele küsimustele vastamiseks aega 21. augustini.

Teiseks otsustas juhatus, et kokku kutsutakse parlamendierakondade esimeeste kohtumine, et leida riigikogus tekkinud punnseisule poliitiline lahendus. Näiteks on EKRE esimees Martin Helme öelnud, et EKRE kavatseb sügisel riigikogus obstruktsiooni jätkata ning mingeid järeleandmisi ei tehta.

Hussari sõnul ei tähenda poliitilise kompromissi otsimine, et koalitsioon hakkaks töörahu nimel valimatult järeleandmisi tegema.

"Poliitilise kompromissi küsimust saab arutada siis, kui on ka väga selge tahe tagada parlamendi töö toimimine. Kindlasti ei puuduta võimalikud kokkuleppekohad juba vastuvõetud seaduste muutmist. See ei ole kindlasti eesmärk. Need (opositsiooni nõudmised) peavad olema proportsioonis. Täna ei ole kindlasti opositsioonierakondade ettepanekud kompromissiks olnud kuidagi proportsionaalsed. Lisaks sellele on mitmed erakonnad välja on tulnud väga erinevate seisukohtadega, see ei ole võimalus punnseisu lahendada;" rääkis Hussar.

Praeguse seisuga kogunevad parlamendierakondade esimehed augusti lõpus või septembris alguses, ütles Hussar.