Tartus tuleb vana keskkatlamaja asemele elu- ja ärikvartal

Vana keskkatlamaja soojendas aastatel 1967 kuni 2014 tartlaste keskküttega kodusid. Nüüd on jäänud vaid suur telliskivihunnik ja turu tänavalt on taas näha Emajõge.

Tulevikus on seal Katlamaja linnak kuni 300 uue korteriga. Kvartalisse tuleb ka uus Katla nimeline tänav.

"Sellest uuest tänavast kesklinna poole jääb kolm korterelamut, mille esimesel korrusel on äripinnad. Sellest uuest tänavast Sõpruse silla poole on ärihoone maht, mis on äriettevõtetele mõeldud," selgitas Giga Investeeringute tegevjuht Indrek Jakobsoo.

Kui ärikvartaliga tegeleb arendaja, siis jõeäärne ala ja sealne promenaad on linna väljaehitada. Kogu ala jaoks toimus viis aastat tagasi planeeringukonkurss, mille võitis arhitektuuribüroo Arhitekt Must.

Katlamaja pea 100-meetrise korstna on arhitektid praegu kvartalisse sisse planeerinud ja öelnud, et seda võiks võimalusel kasutada isegi vaateplatvormina. Arendajad aga selle korstna säilitamist väga tõenäoliseks ei pea.

"Korsten on selline raudbetoonkorsten, korstna sees on raudarmatuur, ajahammas on teinud oma töö. Kõik on võimalik, aga mis see kõik maksab, milline on selle tasuvus ja milline on selle mõju ümbruskaudsetele hoonetele, see on see küsimuse koht," ütles Jakobsoo.

Abilinnapea Elo Kiiveti sõnul lubab detailplaneering korstna nii säilitada kui ka lammutada. Samas võiks see Tartu üks kõrgeimad maamärke tema sõnul võimalusel alles jääda, et säiliksid erinevad ajaloolised kihistused.

"Mida mitmekihilisem linnaruum on, seda huvitavam see on ja see tuletab ka meelde, et meil on küll tänane päev ja eilne päev, see seob selle tänase ja homse väga ilusasti kokku. /.../ Aga teiselt poolt saame väga hästi aru, et kui ajalugu on nii halvas seisus, et seda ei saa hoida, siis me peame kahjuks uue lahenduse mõtlema," rääkis Kiivet.

Katlamaja kvartali ehitusega loodetakse kõige varem alustada järgmisel aastal.