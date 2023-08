Eesti 200 esindaja Uibo: mootorsõiduki aastamaks tuleks ära jätta

Uibo ütles ERR-ile, et kolmapäevasel Eesti 200 fraktsiooni koosolekul arutati mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust, erakond veel ametlikku seisukohta võtnud pole, kuid Uibo ühes ekspertidest koosneva töögrupiga ei pea aastamaksu õiglaseks.

"Mina isiklikult arvan, et see aastamaks võiks üldse ära jääda, et me piirduksimegi

ainult siis registreerimismaksuga, mis on ühekordne," sõnas Uibo.

Riigikogu liige selgitas, et automaksu taga on idee Eesti iganenud autoparki suunata keskkonnasõbralikumaks. Uibo sõnul tähendab see, et riiki ei satuks enam vanasid autosid, mille ülalpidamine on maksupoliitika tõttu teistes riikides kallim.

"Mis puudutab aastamaksu, siis ma ei näe seal neid hoobasid, mis liigutaksid või uuendaksid nii-öelda meie autoparki, et pigem minule tundub, see on inimesi karistav. Võtame kasvõi maainimesed, kelle jaoks ikkagi auto on

hädavajalik, kuna puudub selline korralik transpordivõrk," sõnas Uibo.

Uibo rõhutas, et erakond pole veel ametlikku seisukohta võtnud ja koosolekul tekkinud ideed esitatakse koalitsioonipartneritele.

Samas arvas ta, et tuleva aasta juulist aastamaksu kehtestamine oleks kiirustatud.

"Selge see, et riigi rahakott on ka väga-väga õhukeseks jäänud. Aga see maks peaks ikkagi töötama ka selle nimel, et meil tekiks parem keskkond," ütles Uibo ja lisas, et maks peaks olema ka inimestele selgelt mõistetav.