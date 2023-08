Võrklaev: president võiks automaksu kohta valitsuselt otse küsida

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles valitsuse pressikonverentsil, et talle tuli üllatusena, et president Alar Karisel on automaksu osas küsimusi. Karis märkis neljapäevases Maalehes, et tema hinnangul ei saa isegi seaduse väljatöötajad aru, kuidas on automaksu vaja teha.

"Kui on küsimusi, siis võiks lahkelt ühendust võtta. Nii mõnelgi muul teemal on see ühendus väga tihe olnud, kui on vaja olnud. See ongi okei, et me omavahel suhtleme presidendi kantseleiga," sõnas Võrklaev vastusena Delfi küsimusele.

"Kus me täna [mootorsõidukimaksuga] oleme? Me oleme seaduse väljatöötamise kavatsuse juures, mis ongi see koht, kus vastutav ministeerium pakub välja mõtted ja eesmärgid, kuidas mootorsõidukimaksu teha. Selle üle ongi avalik debatt, mida meile kevadel ette heideti, et seda on vähe või ei ole üldse. Nüüd on meil avalik debatt ja see on segadust tekitav! Kui see on segadust tekitav, siis mina seda nii ei nimetaks. Mina nimetaksin seda ideede paljususeks ja inimeste kuulamiseks. Sellest kokku tulebki üks tagasiside, mille meie saame üle vaadata, et siis välja tulla juba eelnõukavandiga, mis omakorda läheb kooskõlastusele," rääkis Võrklaev.

Ta rõhutas, et valitsus on korduvalt öelnud, et automaks kannab keskkonnaeesmärki, aitab vähendada autostumist ja liikuda säästvama liikumise poole. "Meie transpordisektori jäätmeheitmed on ülisuured, me oleme võtnud eesmärgiks nende vähendamise. Üheks selleks meetmeks ongi mootorsõidukimaks, et suunata inimesi vähemvõimsamate autode poole või oma liikumisviisi muutma. Lisaks kogu see romuautondus," sõnas Võrklaev.

Võrklaeva sõnul oleks tark eraldada see, kuhu valitsus inimesi selle maksu kehtestamisega nügib ja teine pool, ehk see, kuhu läheb maksust tulev raha.

"Raha läheb riigieelarvesse, kus meil on 1,7 miljardit auku. Kui meil oleks igal kulul tulusilt juures või vastupidi, siis selline olukord ei saaks tekkida. Raha läheb meil igale poole, kasvõi sealsamas [Maalehe] loos mainitud asjale, et põhiseaduslikud institutsioonid vajavad raha. President ütleb, et rahast ei jagu, kui ei jagu, siis peamegi riigieelarvesse raha juurde tooma," võttis Võrklaev teema kokku.

President Karis ütles neljapäeval ilmunud Maalehes, et "isegi automaksu seaduse koostajad ei saa aru, kuidas on seda maksu täpselt vaja teha. Kord on tarvis keskkonda hoida, siis riigikassat täita – see ju tekitab segadust," ütles Karis.