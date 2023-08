OTSE: erikomisjon kuulab Sildamit ja Saksa

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon koguneb esmaspäeval, et kuulata presidendi kantselei rahastamise üle puhkenud vaidluse osapooli: eelinfo kohaselt peaksid komisjoni ette tulema presidendi sisenõunik Toomas Sildam ning rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks, aga kutse on saanud ka peaminister Kaja Kallas.

Koosoleku alguses selgus, et peaministrit esindab rahandusminister Mart Võrklaev. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu nimetas eda kahetsusväärseks.

Erikomisjoni istungile on riigikogu pressiteenistuse teatel samuti kutsutud riigiprokurör Laura Aiaots ning riigikontrolli esindaja.

Kaja Kallas oli komisjoni ette kutsutud, kuna esitas neljapäeval ERR-i uudistesaates "Aktuaalne kaamera" väite, et varem võis olla tavapärane rahaga kauplemine seaduste väljakuulutamise üle, teatas komisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) eelmisel nädalal.

"Peaminister esitas eile "Aktuaalses kaameras" väga tõsise süüdistuse, et varem võis olla tavapärane rahaga kauplemine seaduste väljakuulutamise üle, kuid praegu see aktsepteeritav ei ole. Peaminister peab oma sõnade eest vastutama ja andma selgituse. Kes on varem seadustega püüdnud nõnda kaubelda? Kas see kauplemine on siis olnud tulemuslik ja milliste seaduste puhul? Kellelt ta selle info sai?" kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Riigikogu erikomisjon arutas esimest korda väiteid, et presidendi sisenõunik Toomas Sildam sidus vestluses rahandusminister Mart Võrklaeva ja rahandusministeeriumi kantsleri Merike Saksaga kokku kantselei rahataotluse ja seaduste väljakuulutamise, eelmisel teisipäeval. Siis käisid kuulamisel presidendi kantselei juht Peep Jahilo ja rahandusminister Mart Võrklaev.

Saks on varem öelnud, et juuni alguses temaga vesteldes sidus seaduste paketi väljakuulutamise ja presidendi kantseleile raha eraldamise Sildam, kes on ise juhtunut nimetanud arusaamatuseks. Avalikuks tegi rahandusminister Võrklaev, kellega tema väitel Sildam samal ajal samasuguse vestluse pidas, väidetava pakkumise alles augusti alguses.

Komisjoni istung algab kell 12. See on avalik ja ERR.ee teeb sellest otseülekande.