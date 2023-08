Eetikakomitee arutab Pere Sihtkapitali uuringut järgmisel nädalal

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser lõpetab sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ja makroökonoomika professori Raul Eametsa töösuhte ülikooliga. Asseri sõnul on edasine koostöö Eametsaga mõeldamatu, kuna sõlmides ülikooli nimel koostöölepingu Pere Sihtkapitaliga, rikkus Eamets nii ülikooli sisereegleid kui ka korruptsioonivastast seadust.

"Esiteks on ta sõlminud näiliku tehingu sihtasutusega, näidates ülikooli selle uuringu algatajana, kus ta seda tegelikult ei ole. Teiseks on ta sõlminud lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on. Pärast pöördumisi on jäetud ülikooli andmebaasidesse kandmata, teisiti öeldes on seda varjatud," rääkis Asser.

"Mul on siiralt kahju, et oma tegevusega on Raul Eamets lisaks ülikooli maine kahjustamisele teinud tõeliselt keeruliseks ka kõigi oma kolleegide töö, kes korraldavad sõltumatuid teadusuuringuid ja kes on järginud kõiki eetika- ja protseduurireegleid. Antud juhul on tõsiselt kuritarvitatud Eesti elanike usaldust ja selle tagasi võitmine ja selgitamine on jäetud akadeemilise kogukonna õlgadele," lisas rektor.

Lisaks õigusvastase lepingu sõlmimisele ei taganud Eamets, et uuringul oleks luba ülikooli inimuuringute eetikakomiteelt. Taotlus on küll komiteele esitatud, kuid seda arutatakse järgmisel esmaspäeval.

"Kriteeriumid peavad olema täidetud, kuna tegemist on tõesti eriliiki delikaatsete isikuandmetega nagu ma olen aru saanud. Ma tõesti ei ole veel väga süvitsi läinud dokumentidega, aga seal peavad olema väga selgelt täidetud reeglid, mis puudutavad isikuandmete kaitset, ja teine on uuringu instrument, et kuivõrd privaatsust riivavad ja kuivõrd vaimset koormust tekitavad need küsimused siis on," rääkis Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee esimees Aime Keis.

"See sõltub muidugi kontekstist. Minul isiklikult ka naisena esmane reaktsioon on see, miks neid küsimusi mu käest küsitakse ja kuidas neid eesmärke saab selliste küsimustega täita," vastas Keis ERR-i ajakirjaniku toodud küsimuste näidete kohta.

Eamets ütles, et tema ei teadnud, et uuringuga alustati enne eetikakomitee luba ning ühtegi rikkumist pole ta teinud tahtlikult.

"Ma eksisin. Ei eksinud teadlikult," sõnas ta.

Rektori sõnul sai Eamets lepingu sõlmimise keelu juba maikuus ülikooli õigusnõunikult.

"Õigusnõuniku osutamine, et sellise lepingu tekitamine ei ole lubatav, ta on eiranud seda. Ja ma arvan, et need on teadlikud otsused," ütles Asser.

Eamets oma otsuseid selgitada ei soovinud. Tema sõnul on tegemist nüüd õigusliku vaidlusega, kuna kavatseb rektori otsuse vaidlustada.

"Kogu see protsess, kuhu me täna jõudnud oleme on hea näide sellest, kuidas sisuliselt ideoloogiliselt inimest tühistatakse, see on selgelt poliitiliselt motiveeritud rünnak, mis meediast on üles tõmmatud. Ma leian, et kindlasti see karistus oli ebaproportsionaalne võrreldes nende eksimustega. Ja ma kavatsen selle vaidlustada vastavates instantsides. Seetõttu ma ka rohkem seda teemat ei kommenteeri, sest tegemist on õigusliku vaidlusega," rääkis Eamets.

Rektor esitas Eametsale esmaspäeval avalduse töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks. Dekaanipositsioonist Eamets loobuda ei nõustunud, mistõttu arutab sel neljapäeval sotsiaalteaduste nõukogu tema umbusaldamist.