Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmine puudutab ligi 69 000 inimest

Valijate arvestust peab rahvastikuregister. 17. mai seisuga oli rahvastikuregistris hääleõiguslike isikutena kirjas 67 774 Venemaa Föderatsiooni ja 1052 Valgevene kodanikku. Seega puudutaks seadusemuudatus hetkel ligikaudu 69 000 kohalike omavalitsuste volikogude valijat.

Samas on nende valimisaktiivsus madalam kui keskmine valimisaktiivsus. 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste üldine osalusprotsent oli 54,7, kuid Vene Föderatsiooni kodanike osalusprotsent oli 42,5 ja Valgevene kodanike osalus 49,5 protsenti.

Hääleõiguslike isikutena kirjas olevate Vene kodanike arv Eestis on pärast 2021. aasta kohalikke valimisi paari tuhande inimese võrra langenud.

Viimastel kohalikel valimistel 2021 moodustasid kolmandate riikide kodakondsusega valijatest Eestis napi enamuse Vene Föderatsiooni kodanikud - ligi 70 446 inimest 139 281 valijast (praegu on neid 67 774).

Järgnesid Ukraina, Valgevene ja Ühendkuningriigi kodanikud. Määratlemata kodakondsusega (niinimetatud halli passiga) valijaid oli 2021. aasta kohalike valimistel valijate nimekirja kantud 62 585.

Eestis elavatest valimisõiguslikest Venemaa kodanikest käis tegelikult 2021. aastal kohalikke volikogusid valimas 29 959 inimest ehk 42,5 protsenti. Valgevene kodanikest käis valimas 528 ehk 49,5 protsenti. Ehk tee valimiskasti juurde leidis neist veidi üle 30 000 inimese.

Arvestades, et Vene kodanikke on praeguseks paari tuhande inimese võrra vähemaks jäänud ja aastaks 2025 kui toimuvad järgmised kohalikud valimised see tendents veel jätkub, siis isegi suurema valimisaktiivsuse korral tähendaks see päriselus maksimaalselt 30 000 hääletaja eemale jäämist.

Võrdlusena, 2021. aasta kohalikest valimistest võttis kokku osa 584 901 inimest ehk 30 000 valija eemale jäämine on veidi üle viie protsendi sellest.

Võrdlusena võib tuua, et Ukraina kodanikest käis eelmistel kohalikel valimistel hääletamas 1584 inimest ehk 42,8 protsenti, Suurbritannia kodanikest 528 ehk 30,6 protsenti ja määratlemata kodakondsusega valijatest 24 801 ehk 39,6 protsenti.

Kõigist 139 281 kolmandate riikide kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega isikutest kasutas 2021. aasta kohalikel valimistel õigust valida 57 347 inimest ehk 41,2 protsenti.