X!

Venemaa võib hakata nõudma välismaal elavatelt Vene kodanikelt registreerumist

Välismaa
Vene ja eesti pass.
Vene ja eesti pass. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Välismaa

Venemaa välisministeerium on teinud ettepaneku kohustada välismaal elavaid Vene kodanikke teavitama oma elukohariikides asuvaid Vene konsulaate oma elamisloast või topeltkodakondsusest 60 päeva jooksul pärast nende saamist. Rikkumise eest võidakse kehtestada kriminaalvastutus.

Sellekohane ettepanek sisaldub föderaalseaduse eelnõu muudatusettepanekutes, mis avaldati 30. detsembril 2025 õigusaktide eelnõude portaalis, teatas väljaanne Meduza.io.

Praegu kehtiva seaduse kohaselt peavad Venemaa kodanikud, kes on saanud välisriigi elamisloa või teise riigi kodakondsuse, teavitama sellest Vene siseministeeriumi 60 päeva jooksul pärast Venemaale sisenemist. Kui Vene kodanik viibib välismaal, ei ole ta kohustatud elamisloa või kodakondsuse saamisest teatama.

Vene välisministeeriumi seletuskirjas märgitakse, et praegu toimub Venemaa kodanike registreerimine konsulaatides vabatahtliku teavitamise teel. Kavandatud muudatused nõuavad aga venelastelt oma elamisloa või kodakondsuse taotlusest teavitamist sõltumata oma elukohast – olgu see siis Vene Föderatsioonis või väljaspool seda. Uute eeskirjade rikkumine on karistatav Venemaa kriminaalkoodeksi artikli alusel, mis käsitleb kodakondsus- või elamisloa taotluse esitamisest teatamata jätmist. See artikkel näeb ette rahatrahvi kuni 200 000 rubla (umbes 2200 eurot) või süüdimõistetu ühe aasta sissetuleku ulatuses või kuni 400 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd.

Seaduseelnõuga tutvustatakse ka mõistet "Vene Föderatsiooni kodanik, kes elab alaliselt väljaspool Vene Föderatsiooni" – see tähendab isikut, kellel lisaks Venemaa kodakondsusele on ka välisriigi kodakondsus, elamisluba või muu dokument, mis kinnitab alalise elamise õigust väljaspool Vene Föderatsiooni.

Selgitavas märkuses märgitakse, et venelased, kes on enne uute muudatuste jõustumist juba saanud välisriigi kodakondsuse või elamisloa, peavad sellest oma konsulaati teavitama ühe aasta jooksul alates seaduse jõustumisest. Dokumendis on märgitud, et uus seadus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2028.

Välisministeerium teatas, et 2025. aasta alguse seisuga oli konsulaatides registreeritud 2,2 miljonit venelast. Praegu registreeritakse ja kustutatakse Venemaa kodanikke konsulaatides teatise alusel, seega ei saa neid andmeid pidada ajakohaseks ega kajastada tegelikku statistilist pilti isikutest, kes elavad alaliselt väljaspool Vene Föderatsiooni, öeldi samas. Välisministeeriumi sõnul raskendab see muu hulgas välisriikidest evakueerimismeetmete planeerimist ja rakendamist hädaolukordade, valimiste ja referendumite korral.

Eelmise aasta oktoobri lõpu seisuga elas siseministeeriumi andmetel Eestis pisut üle 78 000 Vene kodaniku.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:55

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:38

Eesti keele instituut jättis uuest ÕS-ist ropud sõnad välja

15:29

Ringkonnakohus jättis tuntud arsti altkäemaksu võtmises süüdi

15:25

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

15:20

Evelyn Sepp taandus roheliste juhtimisest: andsin erakonna vabaks Uuendatud

15:17

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

14:52

Tõnis Saarts: presidendivalimised 2026 – kaose või korrastatuse kuulutaja?

14:41

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.01

Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

09:33

Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

22.01

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

22.01

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

15:17

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

22.01

Esitamata jäänud aruanne sai mullu saatuslikuks üle 4500 ettevõttele

04:43

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

22.01

Apollo sulgeb Tallinna Mustamäe keskuse raamatupoe

13:55

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

ilmateade

loe: sport

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

14:41

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

loe: kultuur

15:55

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

14:40

Berliini kolinud Kitty Florentine: suures linnas on rohkem ruumi unistada

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

11:43

Sinijärve raamatusoovitused: Peet Vallak ja kaks loodusraamatut

loe: eeter

14:29

Raadio 2 edastus on häiritud Uuendatud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

11:57

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

12:40

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

12:40

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

12:25

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

12:25

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

09:55

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

09:50

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

09:45

Täna tuleb kuni kaksteist külmakraadi

09:20

Raadiouudised (23.01.2026 09:00:00)

22.01

Päevakaja (22.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo