Kümme füüsikaõpetajat alustas eraettevõtete toel täiendõpet

Uusi insenere Eestis napib, aga veelgi suurem puudus on füüsikaõpetajatest, kes noortes sütitaks huvi füüsika vastu. Nii on mitu Eesti suurt ettevõtet käima lükanud programmi "Lae end", mille eesmärgiks on parandada füüsika õpetamise taset.

"Füüsikaõpetajaid Eestis on väga vähe ja neid aina vähemaks jääb, sest pealekasv on üsna kesine. "Lae end" programmiga me püüame motiveerida õpetajaid rohkem füüsikaõpetajaks olema ja teiselt poolt olemasolevaid füüsikaõpetajaid üht- või teistpidi toetama, et nad saaksid õpetada paremini, kiiremini ja efektiivsemalt," lausus Metroserdi juht Aigar Vaigu.

Täiendkoolitusele pääsemiseks tuli pedagoogidel läbida märksa tihedam konkursisõel kui omal ajal ülikooli, kohti jagus kümnele põhikooliõpetajale, aga soovijaid oli üle 120.

"Uuringud ja küsitlused on näidanud, et huvi füüsika vastu kaob põhikoolis. Kui me tegeleksime keskkooliga, siis me tegelema võitlusega, mille oleme juba ette kaotanud. Kui me põhikooliga tegeleme, siis seal on võimalus veel huvi hoida ja suurendada ja sellepärast me oleme ette võtnud põhikooli," ütles Vaigu.

Teiste seas istus koolipinki Uhtna põhikooli reaalainete õpetaja Pille Mänd, kes on aastaid teinud teadust nii Tartu kui ka Helsingi ülikoolis. Füüsikatunde on ta andnud paar aastat.

"Mul on vaja endal rohkem oskusi reaalaineid anda, sest ma tulen natuke teiselt erialalt, bioloogia erialalt, aga hakkasin äkki füüsikuks ja keemikuks. Kõik ideed on mulle ainult abiks ja aitavad mul ka õpilastele paremini edasi anda füüsika- ja keemiateadmisi," lausus Mänd.

Männi sõnul on maakoolides siiani katsetet tegemiseks pea pool sajandit vanad õppevahendid, mis siiani töötavad.

"Minu seisukoht on, et nende asjade taha ei jää ühegi asja näitlikustamine, ühegi katse tegemine, alati on sul võimalik ka köögi ja kuuri vahendite abil näitlikustada. Minu jaoks see asi ei ole kõige olulisem. Pigem ideed, jaks ette valmistada ja pärast katset lasta lastel ka formuleerida, mida nad sellest katsest õppisid," ütles Mänd.

"Lae end" programmi lõpuks peaks valmima kümme uut mehaanikateemalist õppevideot. Oma kandideerimisvideos selgitas Mänd rõhku.

"Panin oma lapsele ja endale sama suured kummikud jalga ja ronisime läbi mudalombi, et miks mina vajun sügavamale kui laps. Eks mingid analoogsed videod saavad tulema ka," ütles ta.