Opositsioon pole endiselt nõus riigikogu töö takistamisest loobuma

Riigikogu juhatus ootab esmaspäevaks opositsioonierakondadelt vastust, millised kevadel esitatud eelnõud ja arupärimised oleks nad nõus tagasi võtma. Sama on küsinud juhatus opositsioonilt ka varem.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et on juba varem juhatusele kirja saatnud ning pole kindel, et seda uuesti teeb. Tema sõnul tuleks kõigepealt koalitsioonil mõni kevadel heaks kiidetud seadus tagasi võtta ja siis oodata opositsiooni poolt vastukäiku.

"Meie jaoks on loomulikult tähtis, et see homoseadus oleks tühistatud. Aga ka maksuseaduste osas peaks mingi kokkuleppe saama, et riigieelarve lugemise ajal saaks mingeid kehtestatud makse tühistada. Kui nüüd räägitakse meile seda, et aga me tulevikus mingites osades jätame midagi tegemata – mõned eelnõud, millest juttu on olnud, nagu vihakõne või mõni muu seadus, siis see on tulevik. Aga tüli on meil selle üle, mis kevadel toimus," lausus Helme.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et koalitsioon peaks loobuma vihakõne seadusest ning arvestama opositsiooni ettepanekutega riigieelarve koostamisel. Tema sõnul tuleks ära jätta automaks.

"Meie hinnangul praegusel kujul, kus on niigi mitu maksutõusu tulemas ja ka majandus languses, ei ole automaks üldse põhjendatud. Kui üldse sellest rääkida, siis see eeldaks käibemaksu tõusu ära jätmist ja asendamist automaksuga. Aga praegu ei ole koalitsioon näidanud mingit soovi reaalselt opositsiooniga maha istuda," lausus Kiik.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu märkis samuti, et koalitsioonil tuleks kompromissi nimel mõnest oma algatusest loobuda.

"Meie jaoks on täiendavad maksutõusud täiesti välistatud. Meie jaoks vihakõneseadus ja kindlasti see, et aasta algusest jõustub peretoetuste kärpimine, ei ole aktsepteeritav. Neid asju on mitmeid," lausus ta.

Riigikogu esimees Lauri Hussar peab kompromissi võimalikuks ja ütleb, et esimeseks sammuks selle suunas on see, kui opositsioon saadab juhatusele sisulised vastused.

"Mis puudutab olukorda, kus opositsioon ei taha koostööd teha ja eeldab, et obstruktsiooniga on võimalik riigikogu pidurdada, siis siin annab ka juunikuine riigikohtu otsus riigikogu juhatusele väga laiad võimalused riigikogu töö juhtimisel ja korraldamisel," ütles Hussar.

Opositsioon esitas kevadel juhatusele sadu arupärimisi ja eelnõusid ning kõigi nende menetlemine tähendab, et riigikogu tavapärane töö on ka sügisel tugevalt häiritud.