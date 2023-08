Ekspeditsioon tõi lavale ekspressiivse lavastuse "Reis metsa lõppu"

Kolm aastat tagasi soovitas Dramaturg Eero Epner Lauri Laglel Jaigi novelle lugeda. Sestsaadik on "Ohemäe jahimehed" vaikselt lavastaja peas käärinud ja nüüd totaalse hooga valla pääsenud.

"See lugu on ka tehtud sellisest justkui kaasaja inimese vaatenurgast, kuidas me tänases päevas n-ö parketi peal kasvanud kaasaja inimesed, kuidas me sellest aru saame, seda mõistame, kui me seisame silmitsi nende seisunditega mida Juhan Jaik on oma loos kirjeldanud või millega on pannud oma tegelased silmitsi seisma," rääkis Lagle.

Selles loos kooritakse inimhinge nagu sibulat, kiht kihi haaval ilmuvad päevavalgele hirm ja abitus, kättemaksuhimu ja võimuiha.

"Selle impulsi võikski siit kaasa võtta, et rohkem aupaklikust, rohkem tagasihoidlikkust, palju rohkem mõtisklemist sel teemal enne kui sa sinna samblikusse lähed ja ennast seal pööraselt hästi tunned," rääkis osatäitja Marika Vaarik. "See mets ei ole päris nii kergesti käsitletav või võetav, et sa võid öelda jaa, ma metsa tunnen väga hästi. Ei tunne, mulle tundub nii."

"See on kindlasti üks tükke, mis vajab seedimist ja settimisaega, mis üldse on Ekspeditsiooni tükkide puhul mulle tavaks, et vajan aega filtreerida. Sellist mingit elujõulisust ja metsaarmastust see tekitab küll see tükk ja väga kihvtid visuaalid, ma neid väga nautisin, mida sain näha ja ootan mida kõike veel minu seedimisprotsess toob mulle esile," rääkis vaataja Erik Hermaküla.

Laval on Marika Vaarik, Jörgen Liik, Katariina Tamm ja Simeoni Sundja, kunstnikud on Allan Appelberg, Kärt Ojavee, Artjom Astrov ja Siim Reispass. Etendused toimuvad Sakala 3 teatrimaja kammersaalis.