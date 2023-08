Kaja Kallas: 20. Augusti Klubi kasutas hästi ära ajaloos avanenud akent

Tervitussõnad ütlesid riigikogu esimees Lauri Hussar ja peaminister Kaja Kallas. Päevakohase sõnavõtuga esines klubi liige Andrus Ristkok.

Hussar ütles, et need, kes 32 aastat tagasi kinnitasid Eesti riiklikku iseseisvuse, on alusmüüri rajajad. "Teie ettenägelikkus oli sillaks sellele, et oleme täna toimiv, edukas ja enesega toime tulev riik. Tahan teid südamest tänada selle eest, sest tänu teie tehtud otsusele oleme täna jõudnud siia. Oleme suutnud 32 aastaga ehitada ühiskonna, mis toetub demokraatiale, järgib õigusriigi põhimõtteid ning austab inimõiguseid," rõhutas ta.

"Head kaasmaalased, ärme unusta, et vaba riik ei ole iseenesestmõistetav! Tegemist on privileegiga ja seda meenutas meile 24. veebruari hommik 2022. aastal, kui Venemaa alustas täiemahulist pealetungi Ukrainale, saates enda sõdurid vaba riigi pinnale, külvama surma ja hävingut," rõhutas Hussar.

Hussari sõnul on noored meie tulevik, sest just nende ideed ja mõtted näitava Eestile suunda ning panevad aluse paremale homsele.

Kallas ütles tervituskõnes, et ajaloos on oma võimaluste aknad, mida Eesti tänu klubiliikmetele on suurepäraselt ära kasutanud. "Hästi oluline on ka see, et otsustasite just seda, et me taastame 1918. aasta vabariigi, mitte ei tee midagi uut. See on andnud meile väga palju tuge. Eesmärk oli väga selge, eesmärk oli ühine, kui eesmärk oli saavutatud, algas riigi üles ehitamine," lisas ta.

Koosolekut juhatas 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme.

20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid 32 aastat tagasi Eesti iseseisvuse taastamise poolt.