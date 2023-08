Hiina riigi toetatud ajaleht teatas eelmisel nädalal, et riigis langes sündimus 2022. aastal 1,09 lapseni naise kohta. Hong Kongis on see jõudnud 0,9-ni.

Hiina finants- ja majandusleht National Business Daily teatas eelmisel teisipäeval, et Hiina sündimus langes 2022. aastal 1,09 lapseni naise kohta, vahendas Reuters.

Hiina riigi poolt toetatud lehe teatel on Hiina rahvavabariigi sündimus seega kõige madalam riikide seas, mille elanikkond on üle 100 miljoni inimese. Sündimus Hiina rahvavabariigis on seega samal tasemel kui Lõuna-Korea, Taiwani, Hong Kongi ja Singapuri sündimus.

Hiina valitsus on rahvastiku vananemise ja vähenemise mure tõttu asunud propageerima eri meetmetega sündimuse suurendamist. Muuhulgas püütakse parandada riigis lastehoiu teenuseid ning motiveerida inimesi rahaliselt. Hiina võimud on viimastel kuudel asunud enam rääkima ka mõlema vanema tähtsusest laste kasvatamisel, kuid riigis peetakse paljudes kohtades seda siiski naise ülesandeks.

Hiina on varem teatanud, et soovib keskenduda haridusele, teadusele ja tehnoloogiale elanikkonna arendamisel ning soovib seega hoida mõõdukat sündimuse määra, et toetada majanduskasvu tulevikus.

Hiina keskvõimust eraldisesivalt teatas eelmisel teisipäeval Hong Kongi erihalduspiirkonna pereplaneerimise ühing, et piirkonnas on viie aastaga lastetute naiste osakaal rohkem kui kahekordistunud. Lastetuid naisi on Hong Kongis eelmisel aastal 43,2 protsenti.

Samuti langes Hong Kongis nende paaride arv, kellel on üks või kaks last. Lisaks sellele langes keskmine laste arv naise kohta eelmisel aastal 0,9-ni. Veel 2017. aastal oli see 1,3.

CIA Factbooki kohaselt on Hiina elanikkond ligikaudu 1,4 miljardit inimest.