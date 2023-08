Eestis käivad nelja riigi koostööfilmi "Rootsi torpeedo" võtted

Filmi režissööri Frida Kempffi sõnul on "Rootsi torpeedo" lugu ühe naise unistusest ja selle täitumisest. Produtsent Elina Litvinova ütles, et Toila rand valiti võttepaigaks, kuna see meenutab Inglismaa rannikut. Võtetel eri riikides proovitakse kaasata võimalikult palju kohalikke.

"Võttemeeskond on meil umbes 60 inimest, lisaks veel näitlejad. Eesti näitlejatest löövad kaasa Ott Aardam ja Markus Habakukk ning hästi palju taustanäitlejaid. Pearollides olevad näitlejad tulevad Taanist, Rootsist ja Soomest. Mis on väga tore selle filmi juures, et seda võetakse üles filmilindile, meil pole digitaalne filmikaamera, millega filmime, vaid 16 mm ja ajastutruu," lausus Litvinova.

Taustanäitlejaks väga keeruline pääseda polnud, ütles filmis Inglise madrust mängiv Priit Orav.

"Pildid tuli saata, eks siis pildi järgi vaadati, ning kui kostüümiproovis käisin, siis polnud enam kahtlust, et sobisin ja järelikult kõik oli okei," ütles ta.

4,5 miljoni eurose eelarvega filmi võtteid Ida-Virumaal toetas kevadel kümneaastaseks saanud Viru Filmifond.

"Meie eesmärk on ühelt poolt, et filmifondi kaudu saaks kohalikud ettevõtjad kogemuse olla partnerid filmitööstusele, ja teiselt poolt hoiab see Ida-Virumaad ilusasti pildis," lausus Viru Filmifondi koordinaator Piia Tamm.

"Rootsi torpeedo" peaks kinolinadele jõudma järgmise aasta sügisel.