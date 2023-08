SAAL Biennaali avaetendusel uuriti klassikalisi naiskujusid uue nurga alt

SAAL Biennaal tähistab sel aastal 20. sünnipäeva ning sel puhul kureerib festivali kogu Kanuti Gildi SAALi tiim kollektiivselt.

"Meil on nii näituseid, installatsioone, teatrilavastusi, tantsulavastusi, töötubasid, milles saab publik osaleda. Hästi palju räägime piiridest enda sees ja teiste vahel," rääkis kuraator Eneli Järs.

Festivalile andis avapaugu Teresa Vittucci ja Colin Selfi kaasaegse tantsu performance "Doom", mis uurib kreeka mütoloogias ja Esimeses Moosese raamatus kirjeldatud naisekujude, Eeva ja Pandora, loomise lätteid ning nende lugude mõju tänapäevaühiskonnas.

"Me tahtsime nende naiskujude lugusid uurida ja näha, kas me suudame neid loodud narratiive uue nurga alt vaadata, näha seda ka feministlikust ja kvääri perspektiivist. Võib-olla annab see jõudu otsusele olla uudishimulik,

vaadata ja minna kaugemale ja proovida mõista, selle asemel, et karistada, mis on justkui selle loo moraal patriarhaalsest vaatepunktist," sõnas koreograaf ja tantsija Teresa Vittucci.

"Mind puudutas publiku soe vastuvõtt väga. Ma mõistsin, et suur osa etteastest pole mitte lihtsalt lavale tulemine, aga ka inimestega suhtlemine pärast etendust. Nii huvitav oli kuulda, mida inimesed meie lavastust vaadates kogesid, nägid ja mida erinevad asjad nende jaoks tähendasid," rääkis helilooja ja etenduskunstnik Colin Self.