Põhikoolide lõpueksamid plaanitakse tuua maikuusse

Kava kohaselt toimuvad 2024. aasta kevadel põhikooli lõpueksamid maikuu alguses, et tulemusi saaks kasutada sisseastumisel järgmisele haridustasemele.

Gümnaasiumite vastuvõtuperiood algaks seega 18. maist ning õppetöö kestaks pärast lõpueksameid edasi. Kallas selgitas ERR-ile, et see tähendab seda, et 18. maiks oleks juba põhikooli eksamite tulemused käes. Varem on põhikooli lõpueksamid toimunud juunis, pärast koolikatseid.

"Muutuse eesmärk on see, et lapse vaatest oleks ühe kooliastme lõpetamine ja teise kooliastmesse sisenemine loogiline. Teiselt poolt ka see, et see periood muutub lühemaks noore inimese jaoks," ütles Kallas.

Ta lisas, et loodetavasti väheneb muudatuste tulemusel ka eksamite dubleerimine. Õpikohustuse pikendamise käigus on plaanis välja töötada ka ühine süsteem põhikooli lõpetamiseks ja uude õppeasutusse sisseastumiseks.

Praegu peaks esimene eksam aset leidma 16. aprillil ning see on eesti keele eksam neile õpilastele, kes õpivad seda teise keelena. Ülejäänud eksamid toimuksid pärast kevadist koolivaheaega.

"Meil on natuke mure sellega, et kui eksamite perioodi lühendada ajaliselt, siis õpetajate koormus märkimisväärselt suureneb. Meil on vaja läbi rääkida partneritega see, et me leiaksime sealt võimalikult optimaalse lahenduse, " ütles Kallas.

Lisaks valmistatakse HTM-is ette ka üleminekut e-eksamitele. Seda küll põhikooli lõpueksamite puhul eesti keeles (nii ema- kui võõrkeelena) ja inglise keeles, matemaatika eksam jääks paberile.

Ministri määrusel ajakava muutmiseks aga veel allkirja pole, dokument läbib kooskõlastusringi sel nädalal, lisas Kallas.

HTM-i andmetel ei jätkanud 2022. aasta sügisel oma haridusteed 654 põhikoolilõpetajat ja kutsekeskhariduse esimesel aastal katkestas õpingud ligi 20 protsenti õppuritest.