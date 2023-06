Haridusministeerium tahab eksamid koolikatsetest ettepoole tuua

"Meil on ettevalmistamisel järgmise kevade eksamite korralduse järjekorra projekt. Arutame praegu seda, et senine eksamite korralduse järjekord, kus kõigepealt tehakse eksamid järgmisesse õppeastmesse sisseastumisse, siis tehakse eksamid eelmisest õppeastmest väljumisse, vajab muutust," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"See ei ole õpilase ja lapse seisukohast vaadates temale soodne ja selle tõttu on ka ministeerium algatanud selle arutelu, et me soovime järgmiseks kevadeks muuta eksamite järjekorda. Et kõigepealt on meil ikkagi põhikooli lõpetamise eksamid ja siis on meil järgmisesse õppeastmesse sisseastumise eksamid," lisas Kallas.

Kallas märkis, et ministeerium on selle arutelu algatanud ja loodab sügisel ka otsusteni jõuda.