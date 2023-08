Prigožini lennuki alla kukkumisega seotu 24. augustil kell 19.16:

- Putin avaldas Jevgeni Prigožini perele kaastunnet;

- USA hinnangul tulistati Prigožini lennuk õhutõrjeraketiga alla;

- Wagner on peale Prigožini eeldatavat hukkumist lahkumas Valgevenest;

- Financial Timesi allikas: Prigožini lennuki tulistas alla Venemaa õhutõrje;

- Mõttekoda ISW: suure tõenäosusega andis Putin korralduse tulistada alla Prigožini lennuk;

- Moskva: leitud on kõigi allakukkunud lennuki pardal olnute surnukehad;

- Allikas: Prigožini telefon leiti lennuki alla kukkumise kohast;

- Tsihhanovskaja: Valgevenes keegi Prigožinist puudust tundma ei hakka;

- Putin oma kõnes kõmulist lennuõnnetust ei maininud;

- Zelenski Prigožini surmast: Ukraina polnud sellega seotud ja me kõik teame, kes oli.

Putin avaldas Jevgeni Prigožini perele kaastunnet

Vene režiimi liider Vladimir Putin avaldas neljapäeval kaastundeavalduse hukkunud Jevgeni Prigožini perekonnale. Putin meenutas, et ta teadis Jevgeni Prigožinit alates 1990ndatest ning pidas teda andekaks ärimeheks. Putin samas tõi esile, et Prigožinil oli raske teekond elus. Siiski saavutas Prigožin tulemusi kui tal endal neid vaja Putin neid talt küsis.

Vladimir Putin confirms Yevgeny Prigozhin died when the Wagner founder's plane crashed yesterday.



I knew Prigozhin for a long time, from the early 1990s. He had a difficult path and made serious mistakes in his life. But he got results – for himself, and when I asked him.

Jevgeni Prigožin teenis oma esimese kriminaalkaristuse 18-aastaselt ning tegeles hiljem toitlustuse ja restoraniäriga. Seekaudu kohtus ta tõenäoliselt ka Putiniga. Prigožiniga seotud Wagneri palgasõdurite grupeering saatis nii Ukrainas kui ka mitmes Aafrika riigis korda arvukalt sõjakuritegusid.

Vladimir Putin ise on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt tagaotsitav.

USA hinnangul tulistati Prigožini lennuk õhutõrjeraketiga alla

Ameerika Ühendriikide valitsusametnike hinnangul tulistati Jevgeni Prigožini eralennuk alla Venemaalt välja lastud õhutõrjeraketiga, vahendas Reuters. Varem kinnitas seda Financial Timesile üks lääneriigi valitsusametnik. Kaks Reutersiga suhelnud USA valitsusametnikku rõhutasid, et tegu on veel esialgse hinnanguga.

Wagner on peale Prigožini eeldatavat hukkumist lahkumas Valgevenest

Ukraina piirivalve hinnangul on Wagneri võitlejad lahkumas Valgevene territooriumilt. Ukraina piirivalve esindaja Andri Demšenko sõnas kommentaarides Ukrainska Pravdale, et Wagneri võitlejate lahkumine Valgevenest võib veelgi intensiivistuda peale Jevgeni Prigozini lennuki alla kukkumist.

Wagneri grupeeringu lahkumisest Valgevene välilaagrist kirjutas neljapäeval ka Radio Svoboda, kes tugines Planet Labsi satelliitpiltidele.

1/3 The Wagner field camp in Belarus has been actively dismantled since the beginning of August, as shown by @planet satellite images published by @svaboda. pic.twitter.com/cXTVmEjAaK — Mark Krutov (@kromark) August 24, 2023

FT allikas: Prigožini lennuki tulistas alla Venemaa õhutõrje

"Putin ei võta vange," märkis Financial Timesi allikas. Allikas siiski ei kinnitanud, et lennuki pardal oli ka Prigožin.

Uuriva ajakirjanduse projekti VTšK-OGPU allikas teatas omakorda, et Prigožini lennuk polnud üle Tveri oblasti lennates ühenduses kohaliku lennujuhtimise keskusega. Keskus sai hädaolukorrast teada alles siis, kui eriolukordade ministeeriumi töötajad sündmuskohale jõudsid ja nii-öelda maa pealt õnnetuse avastamist kinnitasid.

"Lennuk ei võtnud Tveri talitustega ühendust ega edastanud mingeid signaale. Kogu lennukontroll tuli Moskvast," ütles allikas.

ISW: suure tõenäosusega andis Putin korralduse tulistada alla Prigožini lennuk

Rahvusvaheline sõjauuringute keskus (ISW) kirjutab samuti, et Venemaa relvajõud tulistasid Prigožini lennuki alla. ISW kirjutab, et on äärmiselt ebatõenäoline, et relvajõud oleksid tegutsenud ilma Putini käsuta.

The Russian MoD and the #Kremlin have been destroying #WagnerGroup & weakening #Prigozhin's authority since the rebellion – and the assassination of #Wagner's top leadership was likely the final step to eliminate Wagner as an independent organization.https://t.co/rsf4LWJNVG https://t.co/XujQq6KiR8 pic.twitter.com/6groZBfdLI — ISW (@TheStudyofWar) August 24, 2023

Moskva: leitud on kõigi allakukkunud lennuki pardal olnute surnukehad

Venemaa eriolukordade ministeerium teatas neljapäeval, et leitud on kõigi Tveri lähedal alla kukkunud lennuki pardal olnud 10 inimese surnukehad.

"Allakukkumispaigast on leitud 10 inimesem seitsme reisija ja kolme meeskonnaliikme surnukehad," teatas ministeeriumi kõneisik.

Allikas: Prigožini telefon leiti lennuki allakukkumiskohast

Prigožini telefon leiti lennuki Embraer ERJ 135 allakukkumiskohast, teatas Wagneri allikas telekanalile Al Jazeera.

Siseringi sõnul pole Prigožini surnukeha õnnetuspaigast leitud surnukehade hulgast veel sajaprotsendilise täpsusega tuvastatud.

Samas telekanali Al Jazeera vestluskaaslane Prigožini surmas ei kahtle.

Uuriva ajakirjanduse projekti VTšK-OGPU allikas ütles, et Prigožini lennuki allakukkumiskoha ja hukkunute surnukehade uurimisega alustati alles hilisõhtul. Esiteks töötasid sündmuskohal lõhkeainespetsialistid ning teiseks oodati Moskvast Venemaa riikliku julgeolekuteenistuse (FSB) ja Venemaa uurimiskomitee töötajate saabumist.

Pärast säilmete uurimist viiakse surnukehad Tveri surnukuuri, kus hommikul alustatakse isikute tuvastamisega.

Peterburi elanikud leinavad hukkunud Prigožinit Autor/allikas: SCANPIX/AFP/STRINGER

Tsihhanovskaja: Valgevenes keegi Prigožinist puudust tundma ei hakka

Valgevene opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja ütles kolmapäeval, et ükski valgevenelane lennuõnnetuses hukkunud Vene erasõjafirma Wagneri juhist Jevgeni Prigožinist puudust tundma ei hakka.

Tsihhanovskaja sõnul oli tegemist kurjategija ja mõrtsukaga.

"Kurjategija Prigožinit ei jääda Valgevenes igatsema. Prigožin oli mõrvar ja teda tuleks sellisena ka mäletada. Tema surm võib hävitada Wagneri kohaloleku Valgevenes, mis vähendab ohtu meie rahvale ja naabritele," sõnas Tsihhanovskaja sotsiaalmeedias.

Uudisteagentuur UNIAN tõi samal ajal välja, et Wagneril on juba ammu heakskiidetud toimemehhanism Prigožini või tema lähedase abi Dmitri Utkini surma korral.

"Prigožinil oli pidev oht tema elule. Muu hulgas ka seetõttu, et viibis regulaarselt rindel. Wagneril oli tema surma korral selge toimemehhanism," rääkis allikas.

Allika sõnul oli see kinnitatud automaatne tegevuskava kõigi Wagneri komandöride jaoks. Kui Prigožini või Utkini surm leiab kinnitust, siis käivitatakse tegevuskava koheselt, kuid pole teada, mida see endast täpsemalt kujutab.

Mõnedel andmetel valmistuvad Wagneri võitlejad Valgevenes laagritest lahkumiseks.

Putin oma kõnes kõmulist lennuõnnetust ei maininud

Venemaa president Vladimir Putin rääkis kolmapäeval Teises maailmasõjas toimunud Kurski lahingu aastapäeva üritusel, mis leidis aset pärast kõmulist lennuõnnetust Vene erasõjafirma juhi Jevgeni Prigožiniga.

Putin oma kõnes õnnetust ei maininud.

Venemaa riiklik lennundusamet Rosaviatsia teatas, et Vene erasõjafirma Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin oli kolmapäeval allakukkunud lennuki pardal.

Pardal oli seitse reisijat ja kolm meeskonnaliiget, kes kõik said surma.

Zelenski Prigožini surmast: me polnud seotud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas neljapäeval ajakirjanikele, et tema juhitud riik pole seotud Jevgeni Prigožini hukkumisega Venemaal, vahendas Interfax-Ukraina. Zelenski ütles, et kõik saavad aru, kes sellega seotud oli.