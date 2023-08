Kallas: ma luban, et mul ei ole midagi varjata

"Olen alati püüdnud hoida oma töö- ja pereelu lahus, nüüd on nad paraku kokku saanud. Küsimuse all on minu abikaasa äripartneri tegevus. Mul puudub igasugune puutumus või detailne ülevaade tema (Arvo Halliku - toim.) ärilisest tegevusest," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Samuti on tõsi see, et minu abikaasal on vähemusosalus logistikafirmas. See on kogu info, mis mul selle nädala alguseni oli. Kui meedia oma küsimustega pöördus, siis loomulikult küsisin neid küsimusi ka oma abikaasalt. Tema sõnul oli ettevõtte üheks ärivaldkonnaks enne sõda ka Venemaal logistika teenuse osutamine, mis sõjategevuse algusega seoses lõpetati juba kuu aega peale sõja algust, ehk märtsis 2022. Tema kinnitusel hetkel osutatakse teenust ainult ühele Eesti ettevõttele ja ka see projekt on lõpufaasis," rääkis Kallas.

Kallas rõhutas, et Stark Logistics ei ole rikkunud sanktsioone ega ka kirjutamata reegleid. Ta rääkis, et Arvo Halliku sõnul on firmas majasisene reegel, et vedu sooritades ei tohi kütust Venemaal tankida, et raha Venemaale ei jääks.

Kallase sõnul ei saa temalt küsida nende eraettevõtete äriliste otsuste kohta. "Ma ei saa olla kursis oma abikaasa ja abikaasa äripartnerite tegevusega," sõnas ta.

"Mida minult saab küsida on hinnang nende ettevõtete tegevuse eetilisusse kohta. Olen öelnud varem ja ütlen uuesti. Olen jätkuvalt seisukohal, et igasugune äritegevus Venemaaga peab olema lõppenud niikauaks kuni kestab Venemaa agressioon Ukrainas. Ja seda minu teada minu abikaasa kuu aega peale sõja algust on ka teinud. Kohalikud ettevõtted peavad leidma üles selle moraalse kompassi ja keelduma tehingutest, mis kuidagi aitaksid Venemaa sõjamasinat," lausus Kallas.

"Kui teil on küsimusi, siis loomulikult olen täiesti avatud kõikidele küsimustele vastama, mis puudutavad mind ja luban teile, et mul ei ole midagi varjata ja ma ei ole midagi varjanud," lisas Kallas.

350 000-eurone laen küsimusi ei tekitanud

Kallas ütles ajakirjaniku küsimusele vastates, et abikaasa Arvo Halliku firmale Novaria Consult 350 000-euro suurust laenu andes ta selle kohta küsimusi ei küsinud.

"Mina usaldan oma abikaasat. Kui ta küsib laenu, siis ma seda laenu annan, kui mul on võimalus anda. Nii nagu ei vastuta pangad äritegevuse eest, milleks laenu antakse, ei vastuta ka mina. See, kellele ma laenu andsin, oli Novaria Consult, see on täiesti teine firma. Ja tulenevalt minu abikaasa haridusest, on ta finantstehingutes tunduvalt tugevam kui mina ja seetõttu ma olengi sellesse ettevõttesse andnud laenu ja selle laenu ka tagasi saanud," rääkis Kallas.

"Tema ei saanud aru, et teenuse osutamine Eesti ettevõttele makstes makse Eestis, on olemuslikult vale. Nüüd kui see on selge, siis oma eetilise hinnangu ma sellele annan ja sellepärast see septembrist lõppebki," märkis Kallas.

"Käibe mõttes, äriliselt ei ole see ju Venemaal toimunud käive. Sest sa osutad teenust Eesti ettevõttele, sa esitad arveid Eesti ettevõttele, sa maksad makse Eestis, sa tangid kütust Eestis, sinu töötajad on Eestis, sinu autod on registreeritud Eestis. Ta ei saanud aru, et ka see tegevus on taunitav moraalselt," rääkis Kallas veel.

"Mina ei ole varem selle vastu huvi tundnud ja üldse sellesse oma näppe toppinud," ütles Kallas.

Kallase sõnul sai ta vedudest teada esmaspäeval.

Kallas ütles hiljem intervjuus Delfile, et tagasiastumise kaalumiseks ta põhjust ei näe.

"Ma ei näe, et peaksin kaaluma tagasiastumist, sest mina ei ole teinud mitte midagi valesti. Minu abikaasa ei ole teinud mitte midagi valesti. Ma ei saa aru, mis see otsene etteheide mulle on, milles mind süüdistatakse," vastas Kallas.

"Ma ei arva, et see skandaal on ülepaisutatud. Lihtsalt ma tahan aru, milles mind süüdistatakse," lisas Kallas.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte on jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal. Kallas märkis, et Hallikul ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente ning kõnealune ettevõte aitab lõpetada Eesti kliendi tootmistegevust Venemaal.