Reinsalu: Metaprint tarnis Venemaale olulist tooret

"Kõneletud on Venemaal asuva tehase tegevuse lõpetamisest. Samas tehase käive 2022 aastal kasvas ning ulatus 1,8 miljardi rublani," märkis Reinsalu neljapäeva pärastlõunal tehtud avalduses. "Kui tehasele veetakse tooret, siis ei olnud läinud aastal kuidagi tegemist tehase lõpetamisega."

Eraldi juriidiline ja moraalne küsimus on Reinsalu sõnul toorme tarnimises Venemaa tehasele. "Nimetatud toormest valmistatakse aerosoolpudeleid, mis selle aasta kevadest on Venemaa tööstuse nõrgestamise eesmärgil Euroopa Liidu sanktsioonide all," osutas ta. "Seega veeti Venemaale tooret, millest hiljem valmistati EL sanktsioonide all olevaid tooteid."

Teatud legeerimata metallile kehtestas Euroopa Liit Reinsalu sõnul sanktsiooni juba juulist 2022, märtsis lisati juurde veel rida metallikaupu.

"Väita et kaubavedu Venemaal asuvasse tehasesse pole vedu Venemaal on ühemõtteliselt eksitav," lisas Reinsalu. "Peaminister ei ole andnud sisulisi vastuseid küsimustele, mis omavad olemuslikku tähtsust."

"Mäletan, et läinud aasta juunis esitasin koalitsiooniläbirääkimistel Reformierakonnale kirjalikult ettepaneku sulgeda rahvusliku sanktsioonina koos Poola ja teiste Balti riikidega maismaapiir Vene suunalisele kargole. Siis mingil põhjusel seda ei toetatud ning koalitsioonilepingusse läks vaid taotlus Euroopa Liidu üleseks poliitikaks," kirjutas Reinsalu. "On omaette moraalne ja juriidiline küsimus, kas peaminister oleks pidanud sellise äriga seotud isikuna (majanduslikult läbi laenu ja perekondliku sideme) ennast otsuste tegemisest taandama."

Metaprint ei ole neljapäeval erinevate ajakirjandusväljaannete küsimustele vastanud ja on lubanud omapoolsed selgitused anda õhtul.

Kirjalikult on vastused lubanud anda ka Stark Logisticsi veerandi aktsiate omanik ja nõukogu liige, Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kallas ütles, et sai oma abikaasa ja tema äripartneri tegevuse kohta Venemaal teada esmaspäeval. Kallase sõnul lõpeb Stark Logisticsi tegevus Venemaal septembris tema eetilise hinnangu tõttu.

"Olen alati püüdnud hoida oma töö- ja pereelu lahus, nüüd on nad paraku kokku saanud. Küsimuse all on minu abikaasa äripartneri tegevus. Mul puudub igasugune puutumus või detailne ülevaade tema (Arvo Halliku - toim.) ärilisest tegevusest," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte on jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal. Kallas märkis, et Hallikul ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente ning kõnealune ettevõte aitab lõpetada Eesti kliendi tootmistegevust Venemaal.