WSJ: Prigožin üritas viimase hetkeni oma kriminaalset impeeriumi elus hoida

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa sõjapealik ja kurjategija Jevgeni Prigožin veetis viimased elupäevad oma tulevikku planeerides. Prigožin käis ringi Aafrikas ja üritas seal oma äriimpeeriumit Kremli mahhinatsioonide eest kaitsta.

Eelmisel reedel maandus Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas Banguis Prigožini eralennuk. Aafrikas oli siis umbes viis tuhat Prigožini palgasõdurit.

Banguis läks Prigožin presidendipaleese ja kohtus seal riigi juhi Faustin-Archange Touaderaga. Prigožin ütles riigijuhile, et tema ebaõnnestunud mäss ei takista tal toomast Aafrikasse uusi võitlejaid.

"Kohtumisel Touaderaga ütles Prigožin , et Wagner suurendab piirkonnas oma kohalolekut," ütles üks asjaga kursis olev inimene. Järgmisel päeval võttiski Prigožin ühendust oma Sudaani liitlastega. Prigožin teatas siis, et tal on vaja juurde kulda.

Päev hiljem maandus Banguis Wagneri helikopter, mille pardal olid Sudaanis tegutseva sõjalise rühmituse RSF juhid. Nad tõid Prigožinile kullakange. Wagner teeb Sudaanis RSF-iga koostööd.

Banguist lahkudes lendas Prigožin Malisse ja suundus sealt edasi Moskvasse.

Ajaleht The Wall Street Journal ironiseerib, et see Aafrika reis oli Prigožini hüvastijätutuur. Kolmapäeval kukkus Venemaal Tveri oblastis alla eralennuk. Kõik kümme pardal viibinud inimest hukkusid, nende hulgas oli ka Prigožin. Umbes 60 kilomeetri kaugusel asub Prigožini rivaali Vladimir Putini residents.

Eelmisel nädalal saatsid Prigožini rivaalid Venemaa kaitseministeeriumist sõnumi Wagneri klientidele, kes tegutsevad Liibüas. Delegatsiooni juhtis Venemaa asekaitseminister Junus-Bek Jevkurov. Prigožin oli varem Jevkurovit avalikult kritiseerinud. Benghazis tegutsevad nüüd Venemaa luureohvitserid.

Prigožin ajas aastaid kahtlast äri Aafrikas. Ta vahetas tihti oma välimust ja püüdis oma jälgi varjata. Tema Wagneri grupeering tegi koostööd erinevate firmadega.

"Erinevad Vene sõjaväega seotud rühmitused üritavad nüüd tõenäoliselt neid tulusaid lepinguid üle võtta. Prigožin oli osav riikidevahelise võrgustiku haldamisel, kuid ta pole asendamatu," ütles Suurbritannias asuva Exeteri ülikooli teadur David Lewis.

Juba varem üritasid Prigožini konkurendid võtta üle Wagneri lepinguid Aafrikas. Neid palgasõdurite rühmitusi kontrollib Venemaa sõjaväeluure GRU.

Putin ütles hiljuti Touaderale isiklikult, et Kesk-Aafrika Vabariik peab Prigožiniga koostöö lõpetama.

Juuli lõpus tahtis Prigožin Peterburis kohtuda Aafrika liidritega. Siis toimus seal Aafrika tippkohtumine, kokku väisas Venemaad 17 Aafrika riigijuhti. Nende hulgas oli ka Touadera.

Prigožinil õnnestus siis kohtuda ainult Touadera protokolliülemaga. Aafrika juhid kohtusid siis hoopis GRU kindrali Andrei Averjanoviga. Sellel kohtumisel osales veel kurikuulus relvakaupmees Viktor But. Allikate teatel muretses Prigožin siis, et GRU üritab tema Aafrika ärisid üle võtta.

Paljud Prigožini Aafrika tehingud on salajased, neid teavad vaid Prigožini lähiringi kuuluvad inimesed. Sinna ringi kuulus ka Dmitri Utkin, kes samuti sai kolmapäeval surma.

Wagner oli kurikuulus oma palgasõdurite äri poolest, kuid firma tegutses veel finantsmaailmas, ehitussektoris, kaevandusäris ja pakkus logistika teenuseid. Wagner vedas Sudaanis kaevandatud kulda Venemaale, Kesk-Aafrika Vabariigist hankis firma vääriskive ja puitu. Prigožin maksis oma töötajatele palka sularahas.

Prigožin kasutas tihti võltsitud dokumente. Eelmise aasta oktoobris külastas ta Liibüas asuvat sõjabaasi, et kohtuda seal kohaliku sõjapealiku Khalifa Haftariga. Kohalikud inimesed arvasid siis, et tegemist on mõne kohaliku islamistliku sõjapealikuga.

Prigožin oli veendunud, et Haftari meeskonna seas tegutsevad USA Luure Keskagentuuri (CIA) heaks töötavad agendid. Seetõttu oli isegi Prigožini Liibüa vormiriietus valmistatud Süürias, vahendas The Wall Street Journal.