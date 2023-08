Arstid on mures, kuid ravimiameti hinnangul ravimikriisi karta ei ole

Sel kevadsuvel seisid nii patsiendid, arstid kui ka apteegid silmitsi olukorraga, kus polnud saada mitmeid esmavaliku ravimeid ega väikestele lastele sobivaid ravimi vorme.

"Probleem algas möödunud sügisel, kui oli suur mure antibiootikumide saadavusega nii täiskasvanutel kui ka lastel. Aasta lõpuks kahanesid mured täiskasvanute antibiootikumidega, laste omad jäid aga jaanipäevaks, suve hakul olid need mured lahenenud. Tänasel päeval kümnest antibiootikumist kaheksa on saadaval," lausus ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja Marko Tiisler.

Kogenud proviisor Kai Kimmel ütles, et ehkki praegu on olukord hea ja ravimid saadaval, on hirm tarneraskuste ees pidev.

"Tarneraskused ei sõltu ka maaletoojatest, need sõltuvad tootjatest. Kui ukraina sõda hakkas ja vahepeal oli nii palju auke, et meil oli päris mure – oli toimeaineid, mida üldse saada ei olnud. Siis võib olla probleem, et mõni ravimitootja müüakse teisele ravimitootjale, ja see teine, uus tootja otsustab, et kõiki neid (ravimeid), mida vana tootis, ei ole vaja enam toota," ütles Kimmel.

Kui üldiselt on defitsiit pigem ajalooline mõiste, siis ravimiturul kahjuks mitte.

"Me olemegi vahepeal nagu hasartmängijad, kogu aeg vaatame hulgifirma müügiportfelli, iga natukese aja tagant, kas on tulnud midagi defitsiiti. Kui on defitsiiti tulnud, siis kiiresti saadame ära, kas jõuame reele või ei jõua reele. Ja nii on olnud terve suvi laste antibiootikumidega ja veel mõnede rohtudega, aga momendi seis ei ole halb," lausus Kimmel

"Kui mõnda ravimit ei ole pikalt saada olnud ja äkki ilmub hulgilattu, siis kõik krabavad, apteegid rabavad, saavad esimesed, ülejäänud jäävad ilma," lisas ta.

Ravimiamet teeb prognoose ja tellimusi nö keskmisest hooajast lähtudes.

"Euroopa ravimiamet on küsinud ravimitootjatelt, millised on prognoosid järgmiseks hooajaks. Ühtlasi oleme vaadanud üle viimaste aastate kasutuse, milline on raviminõudlus riigis ja selle põhjal saame öelda, et suuri muresid pole praegu ette näha. Ravimite pakkumine vastab nõudlusele, aga siiski o ka tootjatega koostöös soovitakse ravimite tootmist suurendada, süstitavate antibiootikumide osas, mis on haiglas kasutamiseks," rääkis Tiisler.