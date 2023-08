Estonia kaevanduse aherainemäele rajatakse päikesepark

Estonia kaevanduses käivad eeltööd selle nimel, et põlevkivi tootmise lõpetamise järel ei oleks piirkonnas vaid mahajäetud aherainemäed. Praegu on seal käimas esimese aherainemäele rajatava päiksepargi püstitamine.

Tallinna pindalaga võrreldav Estonia põlevkivikaevandus suletakse umbes 10-15 aasta pärast. Taastuvenergiajaamadest esimesena valmib kaevanduse territooriumil eeloleval talvel päikesepark, mis rajatakse aherainemäele.

Enefit Greeni taastuvenergia projektijuht Elise Johanna Lill ütles, et Enefit Greenil puudub varasem kogemus sellisele aherainest alustarindile ehitamisel, kuid nüüd on saadud kogemus neid targemaks teinud.

"Tehnoloogia poolest kasutame siin kahepoolseid päikesepaneele, mis on huvitavad selle poolest, et nad toodavad energiat nii päikesepoolse küljega kui ka teise küljega. Siin on hea kahepoolseid paneele kasutada, sest aluspind on hele ja sealt peegeldab rohkem tagasi kui tumedalt, see omakorda suurendab elektritoodangut," rääkis Lill.

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola ütles, et põlevkivi kaevandava ning sellest õli ja elektrienergiat tootva Enefit Poweri jaoks on nende territooriumile päikesepargi rajamine märgilise tähendusega.

"Meil on ju plaanid, kuidas me aina vähem põlevkivi kasutades jätkame oma elektri tootmist ning me jätkame oma keemiatööstuse ja vedelkütuste tootmisega. See on transformatsioon praegusest energiatootjast tuleviku keemiatööstuse poole. Selline tööstuspark, kus me näiteks koostöös Enefit Greeniga arendame päikeseenergia tootmist, on üks hea näide koostööst, kuidas me liigume sinna poole," lausus Vainola.

Põlevkivi kaevandamise ja roheenergiaparkide rajamisega paralleelselt käivad tööd selle nimel, et senisest rohkem jõuaks kasutusele põlevkiviga koos maa peale toodav aheraine.

"Ükskord, kui kaevandus ennast ammendab, saab siin olema mitmeid selliseid parke, kus on lisaks päikeseparkidele on võimalik ka energiat salvestada näiteks pumphüdroelektrijaama näol. Kindlasti võtame järjest rohkem ja rohkem kasutusele selle, et siia juba ladestatud aherainet kasutada ehitusmaterjalideks, mis on ringmajandus," ütles Vainola.

Estonia kaevandusest on põlevkivi välja toodud 1972. aastast saati.