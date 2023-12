Viru aherainemäe otsas algasid ettevalmistustööd radari paigaldamiseks

Endise Viru põlevkivikaevanduse territooriumile aherainemäe otsa tulev aktiivradar hakkab tööle järgmise aasta lõpus. Tuulikute püstitamise kõrguspiirangud kaovad Virumaa põhjaosas juba järgmise aasta 1. juunist.

"Selle aasta lõpus toimus juba ühe passiivradari tarne, seega seda ajalist lõtku järgmise asta keskpaigast katamegi just selle uue passiivse seiresüsteemiga, mis katab Viru piirkonna," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse side ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar.

Ida-Virumaale ja Hiiumaale kerkivad aktiivradarid suudavad tuvastada kuni 500 kilomeetri kaugusel asuvaid lennuobjekte. Tänu nendele radaritele saab Eestisse lihtsamalt rajada tuuleparke, kuid mõned piirangud sellest hoolimata jäävad. Näiteks peavad kaitseväliste objektide lähedusesse päikeseparkide rajajad oma plaane muutma. Nii tuli Enefit Greenil teha radari lähedusse jäävale Estonia kaevanduse aherainemäele soovitust pea poole väiksema võimsusega päikesepark.

"Jah, ta oleks võinud olla võimsam, aga ehitusluba oli antud välja sellise võimsuse peale ja suuremat ei saanud siia teha. Iga päikesepargi jaoks, mis siia ehitada, on vaja kaitseministeeriumi kooskõlastust, sõltuvalt sellest, kas selliseid kooskõlastusi saab või mitte, teeme ka oma otsused," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Kaitseinvesteeringute keskus proovib koostöös kaitseväega leida kompromisse kaitsevõime tugevdamise ja majanduslike huvide vahel selliselt, et Eesti kaitsevõime ei halveneks. Seetõttu algatatigi aastaid tagasi mitmekihilise õhuseire projekt, mis püüab eespool nimetatud aspekte arvestada.

"Päiksepargid ja tuulepargid mõjutavad meie süsteemide tööd. Sellest hoolimata oleme me leidnud optimaalseid lahendusi ja paigutanud erinevaid süsteeme ka ümber, et annaksime tööstusele võimaluse oma eesmärkide täitmiseks, milleks on siis roheenergia või taastuvenergia arendamine," sõnas Priit Soosaar.

Ida-Virumaa radari ja sellest aasta hiljem Hiiumaale püstitatava radari soetamine läks maksma ilma käibemaksuta üle 50 miljoni euro.