Enefit Green ehitas Estonia kaevanduse juurde aherainemäele päikesepargi

Enam kui 9000 paneeliga päikesepark varustab elektriga Enefit Poweri Estonia kaevandust. Päikesepark on rajatud 27 meetri kõrgusele vanale aherainemäele. Ettevõte investeeris päikesepargi ehitusse 2,7 miljonit eurot.

"Alustarind on rajatud kallakuga lõuna suunda, mis tekitab olukorra, kus me oleme minimeerinud varjutusest tekkivad kaod. Kui päike on madalamal, siis varjutus ei varja ära järgmisi paneeliridasid. Kuna see on kallaku peal, on rohkem ruumi ja ridade vahelised kaugused ka suuremad. Ja seetõttu on see päikesepark ka palju efektiivsem kui teised tavalised päikesepargid," rääkis Enefit Greeni taastuvenergia projektijuht Elise Johanna Lill.