Rahvusooper avas teatrilaadaga uue hooaja

Estonia 118. hooaeg on kunstilise juhi Arvo Volmeri sõnul eriline ning kuulamist ja vaatamist peaks jätkuma kõigile. Lavale jõuavad mitmed harvaesitatavad partiid ja paljud märgilised teosed, sealhulgas Claude Debussy ooper "Pelléas ja Mélisande".

"See on suur pööre muusikas avatud süsteemi suunas. Ja kuna see (ooper) on läbinisti sümbolistlik, siis see väga meenutab ka seda kunsti, mida meil tänapäeval teatris väga palju armastatakse viljeleda. Tingimata ei ole vaja rääkida realistlikutest asjadest; see, mida me näeme, ei tähenda tingimata seda, mida on mõeldud. Ja mõtlemisruum ja aktiivne kaasosalus on esmatähtsusega selles tükis," lausus Estonia kunstiline juht ja peadirigent Arvo Volmer.

Huvi uue hooaja vastu paistis välja ka piletimüügitelgi juures, kus järjekord aina pikenes.

Piletimüüja Eve sõnul huvituvad inimesed kõikidest etendustest ja kontsertidest. Hooajaks valmistutakse erinevalt.

"On neid, kes ostavad ainult ühe etenduse jagu; on neid, kes ostavad terveks hooajaks ja arve on sadades (eurodes)," ütles Eve.