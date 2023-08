Piima hind poelettidel langeb ja tõusu pole sel aastal enam oodata

Liitrise kilepiima hind on mitmes poeketis langenud 59 sendini ning varasemast vähem tuleb maksta ka või ja teiste piimatoodete eest. Nordic Milki juhi Ülo Kivine sõnul on oodata piima hinna stabiliseerumist, tõusta see tänavu enam ei tohiks.

Eelmise aasta lõpus püstitas piima kokkuostuhind rekordeid ja see kajastus ka poelettidel, kuid praeguseks on olukord muutunud.

Rimi langetas juuli lõpus osa piimatoodete hindu kuni 40 protsenti. Rimi Eesti ostujuht Talis Raak ütles ERR-ile, et piimatooted moodustavad klientide igapäevaostudest väga suure osa.

"Näiteks kilepiima, mille hind varasemalt oli 74 senti, leiab meie riiulitelt täna 59 sendiga," lausus Raak, kelle sõnul on neil plaanis piimatoodete kategoorias soodsamate hindade valikut veel laiendada.

Maxima teatas sel nädalal samuti piimatoodete hinnalangusest: poekett langetas ostukorvidesse enimjõudvate piimatoodete hindu kuni oktoobri lõpuni kuni 40 protsenti. Näiteks tõi Maxima välja, et Farmi kaheliitrine täispiim maksab varasema 2,39 euro asemel nüüd 1,79 eurot.

Coop Eesti ostudirektor Oliver Rist märkis, et igal ketil on oma soodushinnad, need on lihtsalt erinevatel toodetel ja tegelikult pole konkurentide väidetel enneolematu hinnalanguse kohta alust.

"Arvestades viimase paari kuu hinnasoodustuste teateid, mis lubavad kaupa senisega võrreldes veelgi soodsamalt, peaks toit juba kauplustes tasuta kättesaadav olema," märkis ta.

Rist soovitas selliste kampaaniate puhul vaadata detaile. Ta tõi välja, et Coopis maksab Farmi kaheliitrine täispiim kliendikaardiga 1,89 eurot, samas kui Maxima toob oma kampaanias selle toote tavahinnana välja 2,39 eurot.

"Kui see tõesti nii on, siis ei ole nad klientidele pakkumas soodushinda, vaid lasknud ebaharilikult kõrge hinna õiglasele tasemele. Ka muude toodete puhul tasub jälgida ühe konkreetse toote asemel tervet kategooriat," sõnas Rist.

Selveri juht Kristi Lomp ütles, et nemad eraldi hindadega ei mängi ja muutused käivad koostöös tootjatelt tulnud hinnainfoga.

"Praegu massilist toidukaupade odavnemist ei paista," nentis ta. "Selveril on olnud juba aastaid püsivalt soodsate hindade pakkumised. Nende mõnesaja pakkumise hulka oleme valinud populaarsemad toidu- ja tööstuskaubad, muu hulgas on seal ka piimatooted."

Lisaks piimatoodetele on Coopi esindaja sõnul kõige enam langenud õlide, kohvi ja kala hind, Rimi esindaja tõi aga odavnenud kaubakategooriatena välja pasta, punase kala ja samuti toiduõli.

Kivine: alla euro maksev võipakk tekitab imestust

Tere ja Farmi kaubamärkide all tuntud piimatootja Nordic Milki juht Ülo Kivine rääkis ERR-ile, et kaubanduskettide vahel on väga suur konkurents ja lõpphinnad kujundavad nad ise, kuid üldises plaanis on ka toormete hind allapoole liikunud.

"Eestis makstakse toorpiima eest vahemikus 330-450 euroni, need vahed on päris suured," tõdes Kivine.

Kivine selgitas, et näiteks nemad maksavad põllumeestele piima eest hinda, mis on seotud Euroopa Liidu keskmisega ehk märksa enam kui Eesti ühistulised tööstused.

"Ütlesin juba kevadel, et lähiajal pole järsku langust ette näha, pigem tuleb langus lauge ja see on ka toimunud. Tänaseks võib öelda, et sellises tempos hinnad enam ei lange, pigem on nad saavutanud stabiilsuse. Mitte ainult piima, vaid laiemalt toormete puhul," lausus Kivine. "Hinnad on alla tulnud ja seda on märganud ka tarbijad."

Lähiajaks prognoosis Kivine piima hinna stabiliseerumist. Sellest, et hind taas tõusule pööraks, ei ole tema sõnul mingeid märke ei toorme ega väljamüügihindade poolelt.

Joogipiima kokkostuhind oli tänavu juulis võrreldes eelmise aasta juuliga 13 protsenti madalam ja piimatoodete väljamüügihind on umbes sama palju langenud.

Ehkki Eestis on palju räägitud põuast, mis on viljakasvatajatele väga kehvasti mõjunud, siis tuleb Kivise sõnul arvestada mitme aasta perspektiivi: eelmisel aastal oli väga hea saak ja viie aasta vaates on ka tänavune tulemus keskmine. Kui vaadata piimatoodangu kogust, siis tänavu juulis püstitas see viimase kümne aasta rekordi ning selles vaates ei saa rääkida, et piimatootmine oleks kuskiltpidi pihta saanud.

Piimatootja märkis, et või hind on maailmaturu hindadega praktiliselt üks ühele seotud ja möödunud aastaga võrreldes on see 40-50 protsenti alla tulnud.

Kuigi Eesti poodides on müügil ka Leedust ja Poolast pärit või, mille pakihind jääb alla euro, ei saa Eesti või hind Kivise sõnul nii madalale langeda.

"Vaadates toorme hindu, tekitavad need meile ka vahel imestust, et kuidas on võimalik sellise hinnaga müüa. Usutavasti on seal kaubandusketi enda marginaalid olematud või toetab kaubanduskett omavahenditega sellise hinna turule jõudmist," tõdes Nordic Milki juht.

Ees on aga talv ja tema sõnul ei ole energiaga seotud hirmud nii hindade kui tarnekindluse osas kuskile kadunud.