Oktoober toidupoes: liha läheb järjest kallimaks

Ehkki poelettidel on näha mõnede toidukaupade hinnalangust, jääb see enamasti mõne sendi juurde ja võrreldes aastatagusega on enamik tooteid kallimad. Liha tootegrupis pole odavnenud ükski hind ning ka leib ja sai maksavad viiendiku rohkem kui aasta eest.