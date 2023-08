Kallas: kapo Venemaa vedude kohta ei küsinud

Ajakirjanike küsimusele, kas jõuametkonnad olid Kallast hoiatanud tema abikaasa Venemaal vedusid tegeva äri riskist või kas kas kapo jättis midagi tegemata, vastas Kallas, et eristada tuleb õigusnorme ja moraalseid norme.

"Õigusnormid on sanktsioonid, nende eest on ettenähtud rikkumine, need on seadusevastased, neid teha ei tohi. On moraalsed normid, mis on meil kõrgemad kui teistes riikides ja moraalsed normid on just see hukkamõist, et kuulge, see ei ole eetiline õige siis kui Venemaa sõda käib naabri vastu seal üldse midagi toimetada," sõnas Kallas.

Kallase sõnul ei ole kaitsepolitsei teda riskist informeerinud.

"Minule ei ole kapo midagi sellist öelnud, ega kuidagi märku andnud. Nad ütlevad, et midagi seadusevastast ei ole tehtud. Mul on NATO kõige kõrgema saladuse load antud, mis tähendab täielikku läbivalgustamist igat pidi. Kui uus valitsus tehakse kokku, tehakse neile kõikidele uuendus," ütles Kallas.

Kallase sõnul uuendas ta kaitsepolitsei luba kevadel uue valitsuse ametisse astumisel. Ajakirjanike küsimusele, kas teda ei informeeritud abikaasa Venemaaga seotud vedudest, vastas ta, et uuendas oma luba kevadel ja Venemaa vedudest teda ei ole informeeritud. "Sest see ei ole Venemaaga seotud, vaid ta on aidanud Eesti ettevõtet Venemaalt välja tulla. Kaitsepolitsei ei öelnud selle kohta midagi, sest see ei ole kuidagi mingi punase lipukese all," ütles Kallas.