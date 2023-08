Odav kroon meelitab soomlasi kaupu ostma Rootsist

Soome rahvusringhääling Yle võrdles kodumaal ja Rootsis olevate kaupade hindasid ning leidis, et mõned kaubad on Rootsis palju odavamad. Rekordmadal kroon meelitab soomlasi Rootsi minema riiete, mööbli ja kasutatud autode järele.

Teisipäeval sai ühe euro eest umbes 12 krooni. Odava krooni tõttu lähevad soomlased nüüd Rootsi kaubareisile, suuremate ostude puhul võivad soomlased säästa palju raha. Yle võrdles tarbekaupade hindu eurodes Soomes ja Rootsis.

Rootsi Adidase veebipoes on mõned jalanõud lausa 15 protsenti odavamad kui Soomes. Ka Rootsi Nike' veebipoes on jalanõud umbes 10 protsenti odavamad.

Tekstiili- ja rõivafirma Marimekko mitmed tooted on samuti Rootsis odavamad.

Marimekko teatas, et erinevates turupiirkondades mõjutavad firma toodete hinda valuutakursid, samuti maksud ja logistika. Rootsi veebipoe tooteid ei tarnita Soome, see kehtib ka teiste firmade puhul, kellel on riigipõhised veebipoed.

Ka Rootsis olev mööbel läheb soomlaste seas üha paremini kaubaks. Mõned diivanid on Rootsis ligi kolmandiku võrra odavamad. Ikea hinnangul Rootsi kroon otseselt kaupade hinda ei mõjuta. Firmal on globaalsed tarneahelad ja riikidevahelised hinnaerinevused on pigem seotud logistika ja maksude erinevusega.

Elektroonika kaupu ei tasu soomlastel tihti Rootsist osta. Mõned Apple'i tooted on Soomes isegi kallimad. Uuel Xboxi mängukonsoolil on Rootsis ja Soomes peaaegu sama hind.

Aastate jooksul on Rootsist saanud populaarne koht kasutatud autode ostmiseks. Rootsist pärit sõidukid on populaarsed ka Soomes. Soomes müüdavad Teslad tuuakse sageli Rootsist ja müüakse siis kallimalt maha.

Automaks tõstab Soomes imporditud autode hinda. Kasutatud elektriautode puhul see maks ei kehti, kui see auto on kasutusele võetud alates 2021. aasta 1. oktoobrist.