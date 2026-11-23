Meie julgeoleku huvides on hoida võimet üksteist kuulata ja koostööd teha. Neile, kes on püüdnud mind alandamise või ähvardamisega mõjutada, ütlen, et mind te ei murra, minu veendumused jäävad, ütles tagasiastumisest teatanud sotsiaalminister Karmen Joller riigikogus tehtud poliitilises avalduses.

Ütlesin esmaspäeva hommikul, et ma ei astu tagasi, sest ma ei ole ühtegi seadust rikkunud. Tänu ühe kodaniku mulle saadetud kirjale sain teada, et olen seda siiski teinud. Tahtmatult ja enda teadmata, kuid olen.

Mul on aastast 2008 äriühing, mis tegeles tõlketöödega. Viimased kümme aastat ei ole see ettevõte tegutsenud, kuid ma olen jätkuvalt ettevõtte juhatuse liige. Seadus ei luba valitsuse liikmetel olla ühegi äriühingu juhatuses, erandeid ei ole.

Minister ei tohi seadust rikkuda isegi siis, kui keegi ei ole sellest kahju saanud. Seetõttu teatasin peaminister Kristen Michalile soovist tagasi astuda.

Keegi ei ole saanud kahju. Ma ise ei ole saanud kasu. Nii nimistust loobumise õigel ajal tegemata jätmine kui ka minu mitte tegutsevas ettevõttes juhatuse väljavahetamine oleksid olnud näpuliigutused, mida oleks olnud väga lihtne teha. Tunnistan, et ma lihtsalt ei tulnud selle peale. Ma usun, et keegi ei kahtle minu heas tahtes, kuid viga on minu tehtud ja ma vastutan selle eest ning see oli viimane õlekõrs, mis piltlikult öeldes murdis kaameli selgroo.

See ei tee olematuks tõsiasja, et olen ministrina kellegi varvastele astunud. Üks näide: ministeerium ja allasutused on täis teabenõudeid ja ummistuspäringuid, mis meenutavad koroonaaegseid vaktsineerimisvastaste rünnakuid. Ühe meediamaja süsteemsed rünnakud algasid vahetult pärast seda, kui EMOR-i uuringust selgus, et olen valitsuse populaarsuselt teine minister. Valimised on tulemas ja see usaldusväärsus tuleb avalikkuse silmis hävitada.

Millega ma olen varvastele astunud? Peamiselt olen andnud tervishoiusüsteemile uue suuna. Arstina ma nägin, kuidas inimesed kukkusid tervishoiusüsteemi aukudesse. Kuidas ressursse – inimesi, seadmeid, aga ka raha, oleks saanud oluliselt paremini kasutada. Ma nägin, kuidas inimese elu ja saatus võis sõltuda sellest, millise pere- või eriarsti juurde ta sattus. Ja see tegi mulle haiget. Ma nägin, kuidas ühel tervishoiuasutusel jääb ressurssi üle, nii et ta saab tõsta töötasud ebamõistlikult kõrgele, samas kui teine oli hädas.

Tulin ministriks, täis tahet viia ellu päris muutusi. Ja selle veidi enam kui pooleteise aastaga on väga palju ka ära tehtud. Iga muudatuse keskmes on olnud Eesti inimene. Minu eesmärk on alati olnud, et vajalik ravi oleks kättesaadav ka aastate pärast, õige abi jõuaks inimeseni õigel ajal. Loomulikult ei ole muudatused lihtsad ja tekitavad paljudes inimestes küsimusi, aga nende muudatustega on oodatud liiga pikalt, mistõttu me ei saa ka kauem viivitada.

Esiteks. Tervisekassa eelarve jõuab tasakaalu. Tervisekassa eelarvetasakaal ei ole lihtsalt ilus number, see on vajalik selleks, et tagada arstiabi jätkumine inimestele ka aastate pärast. Minu ministriameti alguses oli tervisekassa seisus, mis 2028. aastal oleks kaasa toonud suured kärped tervishoiuvaldkonnas. Seda suutsin muuta.

Teiseks. Tervise- ja sotsiaalabi ühendamise reform jõudis riigikokku. Kui inimene tuleb näiteks pärast insulti haiglast koju, võib tal korraga vaja minna taastusravi, abivahendit ja tuge kodus hakkamasaamiseks. Praegu peab ta ise või peab tema lähedane sageli välja selgitama, kes millist abi korraldab. Tihti jäävad inimesed kahe süsteemi vahele lõksu. Olen toonud riigikokku kolm eelnõu, mis muudaksid selle teekonna lihtsamaks ja lõimiks sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna.

"2026. aasta esimese üheksa kuuga tehti kolmandiku võrra enam e-konsultatsioone kui aasta varem."

Kolmandaks tugevdasin perearstiabi kvaliteeti ja muutsin lihtsamaks eriarsti juurde pääsu neile, kes seda enim vajavad. Ühtlustasin nõudeid perearstidele ja perearstikeskustele. Osa keskuste rahastusest on nüüd seotud kvaliteedi- ja koostöönõuete täitmisega. E-konsultatsioonid on saanud hoo sisse. 2026. aasta esimese üheksa kuuga tehti kolmandiku võrra enam e-konsultatsioone kui aasta varem.

Samuti on ette valmistatud uus kiirabivõrgu kava, mis näeb ette seitse uut kiirabibaasi ja vähemalt 106 ööpäevaringset brigaadi, neist vähemalt 92 kolmeliikmelised.

Neljandaks. Vaimse tervise varajane abi muutus kättesaadavamaks ja saab püsirahastuse. Riigi toetatud lühikesed psühholoogilised sekkumised jõuavad 2026. aastal enam kui tuhande inimeseni. Aastateks 2027–2030 on varajase abi arendamiseks ja korraldamiseks riigieelarve strateegias ette nähtud 6,3 miljonit eurot.

Viiendaks. Erihoolekande maht suurenes ja vabade kohtade täitmine muutus kiiremaks. 2026. aastast lisandus erihoolekandesse 4,2 miljonit eurot aastas ning riik rahastab kogukonnas elamise teenust veel 200 inimesele. Muutsin vabade kohtade täitmise korda, et see jõuaks kiiremini järgmise abivajajani.

Raske autismispektrihäirega täiskasvanutele, kes vajavad pidevat kõrvalabi ja järelevalvet, on aasta lõpuks ette nähtud 12 uut ööpäevaringset kohta. Riigikogus teisele lugemisele saadetud eelnõu järgi suunataks inimesi nende olukorra raskuse järgi ning lihtsustatakse avalduste tegemist.

Kuuendaks. Terviseametis alustas tervishoiu kvaliteedikeskus. Esimest korda kogu Eesti taasiseseisvumise ajaloos arendatakse ja hinnatakse ühtsemalt ravi kvaliteeti ja patsiendiohutust. Samal ajal on töös riiklik tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendiohutuse strateegia koos tegevuskavaga.

Seitsmendaks. Suurem kindlustunne ja parem tugi neile, kes seda kõige enam vajavad. Viimastel aastatel on suurendatud toetusi ja muudetud abi kättesaadavamaks inimestele, kellel on kõige keerulisem toime tulla.

Tõusnud on toimetulekutoetuse piir ning alustatud selle taotlemise lihtsustamist. Suurendatud on üksikvanema lapse toetust ning raske ja sügava puudega laste ja tööealiste inimeste toetusi. Suurendatud on vähekindlustatud inimeste toiduabi ning kasutusele on võetud uus toitjakaotustoetus, et pakkuda kindlamat tuge vanema kaotanud lastele.

Lihtsustatud on abivahendite saamist, tagatud kuulmispuudega inimeste tõlketeenuste püsirahastus ning muudetud kasuperede tugiteenused riiklikult korraldatud teenusteks. Samuti on parandatud terviseprobleemidega laste ja nende perede varajast abistamist ning võimaldatud lapsevanematel töötada ilma vanemahüvitise vähenemiseta.

Muudatuste keskmes on suurema abivajadusega inimeste toimetuleku toetamine, perede kindlustunde suurendamine ja põhimõte, et abi peab jõudma inimeseni võimalikult lihtsalt ja õigel ajal.

Mitmed need reformid ja muudatused on praegu riigikogus ja ma soovin riigikogu liikmena nendega kindlasti edasi tegeleda. Olen tänulik võimaluse eest ministrina neid olulisi reforme algatada. Olen iga oma sammuga mõtelnud inimestele ja nende huvidele.

Aga tahan rääkida veel ühest murest.

Poliitikutena on igaühel meist moraalne vastutus enda sõnade ja oma sotsiaalmeedia kommentaariumides lubatud sisu eest. Viimastel kuudel on minu kohta palju levitatud pooltõdesid ning õhutatud vihkamist. Ma ise neid kommentaariume ei loe, kuid minuni jõuavad ülesärritatud inimeste vihkavad sõnumid. Lisaks on tehtud mõnitavaid videoid tehisaruga, mida vaadates mu ema ja isa olid šokis.

Igal asjal on piir. Kui meie postituse all inimesi alandatakse või ähvardatakse, on meil võimalus sekkuda. Vaikimine on samuti valik. Poliitikult peabki nõudma vastuseid ja tema otsuseid kritiseerima. Samal ajal peab meil olema selgroogu öelda ka oma toetajale: siit läheb piir.

"Eesti avalikku ellu peab mahtuma ka heatahtlikkus, huumor ja mängulust."

Meie kõigi sõnu loevad lapsed ja noored, kelle vaimse tervise pärast me siin saaliski tihti muretseme. Nad näevad, kuidas me üksteist kohtleme. Kiusamise vastu seismine algab meie enda käitumisest. Kui inimene kardab avalikult toetust avaldada või poliitikasse tulla, sest järgmisena võidakse rünnata tema perekonda, on põhjust küsida, kuhu me niimoodi jõuame. Eesti avalikku ellu peab mahtuma ka heatahtlikkus, huumor ja mängulust.

Kelle huve teenib polariseerunud, üksteist vihkav Eesti? Meie julgeoleku huvides on hoida võimet üksteist kuulata ja koostööd teha. Just polariseeriva populismi levik oli üks põhjusi, miks ma poliitikasse tulin. Neile, kes on püüdnud mind alandamise või ähvardamisega mõjutada, ütlen: mind te ei murra, minu veendumused jäävad.

Hoolimata meie erimeelsustest tahab enamik meist Eestit, kus inimesel on julgust kaasa rääkida ja turvaline elada. Palun, käitugem siis vastavalt nii riigikogus kui ka oma valijatega suheldes, olgu selleks siis meedia või sotsiaalmeedia või kohtumised tänaval.

Lõpetuseks. Palun vabandust! Seadused on täitmiseks kõigile, eriti ministritele. Ka siis, kui tegelikku kahju pole kellelegi sündinud. Ka siis, kui erinevad kontrollivad asutused oleksid pidanud mu tähelepanu sellele juhtima juba tükk aega tagasi, vastutan mina.

Tänan kõiki inimesi, kes on mind toetanud nii poliitikute hulgas kui ka väljaspool poliitikat. Tänan veelkord kodanikku, kes sellele tähelepanu juhtis.