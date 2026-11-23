Tehisintellekti taristu rajamisest on saanud USA majanduskasvu peamine vedur. Andmekeskuste rajamine toimub aga teiste majandusharude arvelt, kirjutab The Wall Street Journal.

Neljapäeval tegi tehisintellekti ettevõte Anthropic ajaloo suurima esmase avaliku aktsiapakkumise. Reedel tabas aga aktsiat müügilaine, mis tõmbas kaasa kogu turu.

Anthropicu aktsiate müügilaine ja kiibitootja Nvidia probleemid tõid esile riskid, mis ohustavad tehisintellekti arengust sõltuvat USA majandust.

AI-taristu rajamiseks investeeritakse andmekeskustesse, pooljuhtidesse, arvutustehnikasse, generaatoritesse, varuakudesse ja jahutussüsteemidesse.

"Tehisintellekti haare on tähelepanuväärne," ütles UBS-i majandusteadlane Jonathan Pingle. Tema hinnangul on AI-buum andnud viimase aasta jooksul üle poole Ühendriikide majanduskasvust.

Columbia ülikooli majandusteadlase Stijn Van Nieuwerburghi arvestuste järgi suunatakse tänavu ainuüksi USA-s tehisintellekti taristu rajamisse ligi 1,3 triljonit dollarit.

S&P Global Market Intelligence'i andmetel kaasasid USA AI-taristuga seotud ettevõtted tänavu oktoobri lõpuks aktsiate emiteerimisega 212 miljardit dollarit.

Kuid kiipe, elektrit, tööjõudu ja raha vajavad ka teised ettevõtted. Tulemuseks on nähtus, mida majandusteadlased nimetavad väljatõrjumise efektiks.

Kiibid

Mõju on kõige selgemalt näha andmekeskustes kasutusel olevate mälu- ja salvestuskiipide järsus hinnatõusus. FactSeti andmetel on mõne komponendi hind viimase aasta jooksul enam kui neljakordistunud.

Kiibid on vajalikud ka igapäevastes seadmetes, näiteks telefonides ja mängukonsoolides.

"Kuna kiipide hind on tõusnud, oleme pidanud selle hinnatõusu klientidele edasi kandma," ütles arvutite tootja Framework Computer tegevjuht Nirav Patel.

San Franciscos tegutsev ettevõte peatas 50 ja 125 dollarit maksvate mälulaienduskaartide tootmise ning müüb olemasolevad laovarud lõpuni. Ettevõtte teatel oleksid nad pidanud tõstma hindu kõrgemale, kui enamik kliente oleks valmis maksma.

Mälukiipe kasutatakse toodetes alates nõudepesumasinatest kuni autodeni. Autotööstuse tarnija Gentexi tegevjuht Steve Downing ütles sel kuul konverentsil osalejatele, et mälu kallinemine avaldab kasumlikkusele tugevat survet.

Raha

Fitch Ratingsi andmetel on tehnoloogiahiiud Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft ja Oracle emiteerinud tänavu 277 miljardi dollari väärtuses võlakirju, võrreldes 108 miljardi dollariga kogu eelmise aasta peale kokku.

Lisaks on andmekeskused kaasanud miljardeid dollareid võlakapitali.

AI-sektori suur laenamine võib mõjutada ka teiste sektorite ettevõtete võlakirju. Dealogicu ja Goldmani andmetel moodustab AI-sektori võlakirjade emissioon tänavu umbes viiendiku kogu mahust, samas kui 2025. aastal oli see ligikaudu kümnendik.

Fitchi analüütikud hoiatasid hiljutises raportis, et AI-võla suur kontsentratsioon võib muuta laiema võlakirjaturu heitlikumaks. Kui investorite huvi AI-sektori võlakirjade vastu jätkuvalt väheneb, võib sektoris tekkinud ebakindlus kanduda ka teistele turgudele.

Teiste sektorite ettevõtted peaksid sel juhul laenamise eest rohkem maksma.

Seadmed ja töötajad

Andmekeskuste tohutu energiavajaduse rahuldamiseks hangitakse seadmeid, nagu gaasiturbiinid, trafod ja kaitselülitid. Kuna andmekeskuste rajajad on valmis maksma kõrgemat hinda, on teistel ettevõtetel raskem vajalikke seadmeid hankida.

Wood Mackenzie energia tarneahelate analüütiku Benjamin Boucheri sõnul laiendavad energiaseadmete tootjad mõnel juhul nõudluse rahuldamiseks tootmisvõimsust. Kuna aga andmekeskuste ehitusbuumi kestvuse osas valitseb suur ebakindlus, on suurte seadmete, näiteks gaasiturbiinide tootjad olnud laiendamisega ettevaatlikud.

Piirkondades, kuhu on koondunud palju andmekeskusi, on konkurents iseäranis terav.

"Meie piirkonnas meelitavad andmekeskused kogenud töötajad üle, lubades kindlat tööaega, valvetundide puudumist ning paremat palka ja hüvesid," ütles Põhja-Virginias tegeleva ettevõtte M.E. Flow tegevjuht Rodney Baker.

Elektri- ja küttesüsteemide paigaldamisega tegelev ettevõte on loonud oskustööliste puuduse leevendamiseks koolitusprogrammi.

Eluasemeturg

Kõige rängemalt võib tehisintellekti taristu rajamine mõjutada eluasemesektorit. Elamuehituses vajatakse paljusid samu ehitusmaterjale, seadmeid ja töötajaid nagu andmekeskustes.

Samal ajal kui andmekeskuste ehituskulutused on alates 2023. aasta lõpust järsult kasvanud, on kulutused uute ühe- ja mitmepereelamute ehitamisele vähenenud.

UBS-i analüütik Jonathan Pingle'i hinnangul võib aga suuremaks teguriks olla tehisintellekti mõju intressikeskkonnale.

Kuna taristu ehitamine turgutab majandust, kuid suurendab samal ajal kiipide ja muude komponentide kallinemise kaudu inflatsioonisurvet, võib see sundida föderaalreservi intressimäärasid tõstma.

Ootused, et keskpank jätkab intressimäärade tõstmist, on omakorda kergitanud kodulaenude intresse, mis pidurdab niigi raskustes eluasemeturu nõudlust. Olukord on ebatavaline – tavaliselt buumib eluasemeturg siis, kui keskpank intresse tõstab.

"See on praeguse majandustsükli kummaline eripära, et föderaalreserv muudab niigi nõrga sektori veelgi nõrgemaks," ütles Pingle.