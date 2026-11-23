Nõukogu hääletas otsuse poolt ühehäälselt ning Huangi naasmine jõustub kohe.

"Nõukogu usub, et Jensen on õige inimene Nvidiat juhtima ning tema naasmine ametisse on meie aktsionäride, töötajate, partnerite ja klientide parimates huvides," ütles Nvidia nõukogu esimees Harvey C. Jones.

"Meil on Jenseni suhtes täielik usaldus ja ootame koostööd, kui ta asub ettevõtet taas juhtima," lisas Jones.

Huangi sõnul võtab ta ameti taas vastu suurima alandlikkuse ja uue pühendumusega.

"Ma ei jõua ära oodata, millal saan taas tööle asuda," lisas ta.

Teate järel sööstis Nvidia aktsia hind eelturul enam kui 25 protsendi võrra ülespoole.

Otsus Huang tagasi tuua on järsk kannapööre, sest alles mõni päev varem välistas ettevõtte nõukogu tema naasmise.

Huang kasvatas Nvidia juhtivaks tehisintellektiprotsessorite tarnijaks.

Ta astus tagasi 12. novembril, kui tulid ilmsiks tema abieluvälised suhted – sealhulgas suhe ärinaisega, keda USA võimud kahtlustavad Hiina kasuks spioneerimises. Peking eitab seda süüdistust.

Nõukogu kinnitas, et jäi rahule Huangi avameelsuse ja juhtimisvõimega ning ei näe pärast suhtlust USA valitsuse kõrgete ametnikega tema naasmises ohtu riiklikule julgeolekule.