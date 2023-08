Saksa inflatsioon taandub visalt ja ECB võib tõsta intressimäärasid

Saksamaa inflatsioon aeglustus oodatust vähem ning ajaleht Financial Times kirjutab, et investorid eeldavad üha rohkem, et Euroopa Keskpank (ECB) tõstab järgmisel kuul taas intressimäärasid.

Saksamaal aeglustus aastainflatsioon riigi statistikaameti järgi augustis juuli 6,5 protsendilt 6,4 protsendile. Reutersi küsitletud majandusteadlased eeldasid, et inflatsioon aeglustub 6,2 protsendile, vahendas Financial Times.

Hispaanias inflatsioon kiirenes ja tarbijahinnaindeks kerkis 2,4 protsenti, teatas Bloomberg.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis Saksamaal 5,5 protsenti. Toiduainete inflatsioon oli Saksamaal üheksa protsenti. Energiainflatsioon kiirenes 8,3 protsendile.

Saksamaa ja Hispaania andmed suurendasid võimalust, et inflatsioon oli eurotsoonis varem prognoositust kiirem. 14. septembril toimub ECB nõukogu koosolek. Investorid eeldavad, et viimaste andmete tõttu võib ECB tõsta intressimäärasid.

Keskpank on seadnud inflatsioonieesmärgiks kaks protsenti. Mõned ECB nõukogu liikmed leiavad, et hinnatõus on intressimäärade tõusu tõttu juba poole võrra vähenenud ning rahapoliitika edasine karmistamine võib kaasa tuua valusa majanduslanguse. Teised nõukogu liikmed leiavad, et inflatsioon on endiselt liiga kiire.

ECB on hinnakasvu ohjeldamiseks tõstnud baasintressi kõrgeimale tasemele alates maist 2001. ECB tõstis viimane kord intressimäärasid 0,25 protsendipunkti ja selle tagajärjel on hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 3,75 protsenti.